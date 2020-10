リモートなのに「隣でおしゃべり」しているかのように疑似空間で会話を楽しめる「Calla」レビュー

リモートワークの普及に伴いZoomなどのオンラインビデオ会議ツールが 躍進 を遂げていますが、対面での会話と比較すると不便な点があるのも事実。例えばビデオ会議では参加者の声が同じ音量で聞こえるため、「隣に座っている人と相談する」といった、現実の会議で行われるような行為を実現するのは困難です。そんなビデオ会議の残念なポイントを、斬新な方法で解決してくれるのがオープンソースのビデオ会議システム「 Calla 」です。 Welcome - Calla https://www.calla.chat/ GitHub - capnmidnight/Calla: Virtual Meetups through Jitsi https://github.com/capnmidnight/Calla Callaは画面上にアバターを表示し、アバター同士の位置関係に応じてビデオ会議参加者の声の音量を操作することで、話者間の「方向」や「距離」を疑似的にリアルなものに近づけています。自分のアバターよりも左側に位置するアバターを使う話者の声は左スピーカーから、右側に位置するアバターからの声は右スピーカーから出力するというように、左右のスピーカーから出力する音量を調整することでアバター間の位置関係を再現しています。

2020年10月09日 08時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1n_yi

