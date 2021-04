2021年04月16日 14時25分 ネットサービス

閲覧者水増しボットの取り締まりで人気配信者のフォロワー数が数百万人単位で減少



映像配信プラットフォーム・Twitchで問題となっているのが、閲覧数を人為的に増やす「ビューボット」の存在です。Twitch側も対策は打っており、2018年には裁判の結果、ボット販売業者2社が130万ドル(約1億4000万円)の支払いを命じられています。そしてこのたび、Twitchが改めてボットに対する厳しい取り締まりを宣言。その結果、人気配信者のフォロワー数が100万人単位で減少するという事態が起きています。



たとえば、人気配信者の1人「xQc」(xQcOW)の場合、フォロワー数が810万人(2021年4月12日時点)から593万人(2021年4月14日時点)と、260万人減少。



同様に、人気配信者「sodapoppin」も、フォロワー数が650万人から337万人へ、313万人減少しています。



ただし、フォロワー数は減少したものの同時視聴者数は減っておらず、ボットは休止状態にあるか、もともとTwitchがアクティブ視聴者としてカウントしていなかったものとみられます。



この件は、一部の配信者から「ボット攻撃である」としてTwitchに報告が上がっており、対応したTwitchは「こんな経験をさせてしまい申し訳ありません。ボット攻撃の被害者である配信者を罰することはないので、心配しないでください」とコメントしています。