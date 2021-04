最大26億円超えの罰金を科すAI規制法の内容とは？

倫理に反する人工知能(AI)の 開発規制が議論 されたり、Googleの サンダー・ピチャイ CEOが 「AIは規制されるべき」と主張 したりと、近年、AIの規制に関する議論が活発になっています。そんな中、欧州連合(EU)が最大26億円超えの罰金刑を含むAI規制法案を検討していることが明らかになりました。 REGULATION ON A EUROPEAN APPROACH FOR ARTIFICIAL INTELLIGENCE https://drive.google.com/file/d/1ZaBPsfor_aHKNeeyXxk9uJfTru747EOn/view/

2021年04月16日 14時00分00秒 in メモ, Posted by log1o_hf

