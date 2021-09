Twitchが「配信者を襲うボットによる嫌がらせ攻撃」を解決すべく訴訟を提起

Amazonが提供するライブストリーミングサービスの Twitch 上で、黒人や LGBTQIA+ のストリーマーを標的に嫌がらせ行為を行ってきた匿名ユーザーが、Twitchから訴訟を提起されました。 Twitch sues users over alleged “hate raids” against streamers | Ars Technica https://arstechnica.com/tech-policy/2021/09/twitch-sues-users-over-alleged-hate-raids-against-streamers/ 2021年8月初旬以降、Twitch上では一部の配信者に対する嫌がらせ行為がまん延しています。この攻撃はボットを用いたもので、1分間に数十回のペースで投稿される偏見のある言葉が、配信のチャットを荒らし続けるというもの。「Hait Raid(ヘイト爆撃)」と呼ばれるこの攻撃を防ぐため、Twitchは技術的な戦いを続けてきたのですが、これに失敗したため攻撃者を対象に訴訟を提起しました。今回訴えられたのは匿名ユーザー2人で、Twitchは「人種差別、同性愛嫌悪、性差別、その他の嫌がらせコンテンツで黒人やLGBTQIA+の配信者を攻撃した」と主張しています。 Twitchの広報担当者は「今回の訴訟が攻撃の背後にいる個人の身元と、彼らが使用しているツールに光を当て、他のサービス同様にTwitchを守り、我々のコミュニティメンバーに対する卑劣な攻撃を終わらせることに役立つことを願っています」とコメントしており、今回の訴訟が「ヘイト爆撃」を仕掛けてきた匿名ユーザーの特定および攻撃の対処につながるはずだとしています。

2021年09月12日

