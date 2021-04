イヌは飼い主が自分以外と親しくすると「相手の姿が見えない状況」でも嫉妬する

・関連記事

犬は「苦しんでいる飼い主のことを助けたい」と思っているという研究結果 - GIGAZINE



犬は生まれつき「人間の指示を理解する能力」を身に付けていることが判明 - GIGAZINE



人が犬の表情を理解できるかどうかは「文化圏」で変わる、理解力が高い文化圏とは? - GIGAZINE



イヌは「相手の顔」をあまり気にしないことが判明 - GIGAZINE



飼い主が勘違いしやすい10個の犬の行動とは? - GIGAZINE



犬は飼い主の不安を感じ取って飼い主の苦痛を解消するために行動する - GIGAZINE



2021年04月09日 19時00分00秒 in サイエンス, 生き物, 動画, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.