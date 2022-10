2022年10月26日 17時00分 サイエンス

ネコは飼い主からの言葉と「他人からの言葉」や「飼い主が他人と話す声」を聞き分けていることが研究により明らかに



一般的に「ネコは人間にあまり関心を持たない」とされていますが、ネコに関する最新の研究ではネコが自分の名前を正しく認識していることや飼い主に強い愛着を抱いていることなどが明らかになっています。新たに、ネコは飼い主からの「自分に向けられた優しい声」と、それ以外の声を聞き分けていることが明らかになりました。



Discrimination of cat-directed speech from human-directed speech in a population of indoor companion cats (Felis catus) | SpringerLink

https://link.springer.com/article/10.1007/s10071-022-01674-w



Cats Do Hear You When You're Talking to Them Sweetly (They Just Don't Care) : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/cats-do-hear-you-when-youre-talking-to-them-sweetly-they-just-dont-care



Cat got your tongue: Cats distinguish between | EurekAlert!

https://www.eurekalert.org/news-releases/968597



人間は乳幼児やペットに話しかける際、「高い声」を発したり、「短い文言」や「同じ文言を繰り返す」といった話し方を行うことが2010年の研究により明らかになっています。また、イヌの場合は飼い主の声のトーンと意味の両方を認識していることも明らかになっています。2017年と2018年に発表された研究では、飼い主がペットのイヌに対していつもの語り口調で「良い子は誰だ?」と話しかけると、人間に対して話しかけるような口調を使う際よりも、イヌの注目と愛情を引き付けることができることが判明しました。



しかし、ネコと人間に関する研究では人間がネコに話しかける際に特定の音域の声を使用していることが明らかになっている一方で、人間が発した言葉に対してネコがどのような反応を示すのかを調べた研究はこれまでほとんどありませんでした。なお、前述の研究において人間が特定の音域の声を使用するのは、ネコに対して親密さを示すためであると考えられていますが、これをネコが気にしているかどうかは不明です。





そんな中、「人間が発した言葉に対してネコがどのような反応を示すのかを調べた研究」が2022年10月25日に査読付きジャーナルのSpringer上で発表されました。研究では16匹の飼いネコを対象とした実験が行われています。



実験の対象となったネコは、聞き覚えのある声(飼い主が普段ネコに対して話しかける口調の声)を聞くと、しっぽを振ったり、まばたきしたり、耳をピクピクさせたり、毛づくろいをやめて「ニャー」と鳴いたりすることが判明しています。一方で、ネコに対して同じような文言を別の人の声で話しかけたり、飼い主が人間に話しかけるような口調で語りかけても、ネコは行動を変えることはありませんでした。つまり、ネコは普段自分に向けて投げかけられるような話し言葉以外は、自分に向けた言葉ではないと認識しているわけです。



今回の研究では、見知らぬ人に慣れていない大人の飼いネコが、飼い主の言葉に含まれるニュアンスを解読しようとしている可能性が示唆されています。これを言い換えると、「ネコと人間の関係の親密さは、人間の声の友好的で親密な性質をネコが生来好んでいるというわけではなく、ネコがこれまで経験してきた事柄に基づいていて人間との親密さを築いている可能性がある」ということになるとのこと。





研究チームは今後の実験で、より社会化されたネコが見知らぬ人の言葉に反応することを学んだかどうかを調査することを計画しています。その理由は、今回の研究で被験対象となったネコは、ほとんどがワンルームマンションで飼われており、飼い主以外との接点を持たないネコだったためです。研究チームによると、例えばネコカフェで暮らすネコは、自分の名前だけでなく別のネコの名前まで学習しているため、人間の言葉に高度に同調しているように感じられるそうです。こういった事例についてより詳細に調査を進めていく計画というわけ。



この研究は少数の飼いネコを対象とした実験に基づくものですが、研究チームは「我々の研究結果は屋内で飼われているネコにとって、飼い主との1対1の関係が非常に重要なものであることを示しています。飼いネコは1人の人間と発達したコミュニケーションを取っており、このコミュニケーションがすべての人間に対して一般化しているわけではありません」と記し、ネコにとって飼い主との関係性が非常に重要なものになっている可能性を示唆しています。