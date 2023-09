犬は男性と女性の声どっちに強く反応するのか？

犬に話しかける際に普段とは異なる声色で話しかけている人は多いはず。ハンガリーの研究チームが行った実験では、犬が高いトーンに誇張された声、特に女性の高い声によく反応することが明らかになりました。 Dog brains are sensitive to infant- and dog-directed prosody | Communications Biology https://www.nature.com/articles/s42003-023-05217-y

2023年09月05日 14時00分00秒 in サイエンス, 生き物, Posted by log1o_hf

