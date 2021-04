5000万円超をクリエイターに支払う「クリエイターファンド」をPinterestが設立、誤情報や悪意ある表現を禁じる「クリエイターコード」も導入

写真共有SNSのPinterestが2021年4月7日に、誤った情報や差別的・侮辱的表現を含むコンテンツの投稿を禁止し、多様性への配慮を求める規約である「 クリエイターコード 」を近日中に導入することを発表しました。また、同日開催したイベントの中で、Pinterestで活躍するクリエイターに合計で50万ドル(約5485万円)を支払う「 クリエイターファンド 」を設立することも明らかにしました。 Pinterest がインスピレーションに満ちたポジティブで安全なプラットフォームであり続けるために「クリエイターコード」と「コメント管理ツール」を導入 | Pinterest Newsroom https://newsroom.pinterest.com/ja/post/pinterest-launches-creator-code-and-new-comment-moderation-tools-to-keep-content-positive-safe Pinterest announces $500K Creator Fund, ‘Creator Code’ content policy, moderation tools and more | TechCrunch https://techcrunch.com/2021/04/07/pinterest-announces-500k-creator-fund-creator-code-content-policy-moderation-tools-and-more/ Pinterest launches a Creator Fund to pay influencers | Engadget https://www.engadget.com/pinterest-creator-fund-creator-code-150013929.html Pinterestの共同設立者であるエバン・シャープ氏は発表声明の中で、「2020年は世界的なパンデミックや世界各地での暴動などが発生した、これまでになく印象的な年でした。こうした出来事に加えて、健康や政治に関する誤った情報や、発言・行動を徹底的に糾弾する文化など、さまざまな暗い話題で埋め尽くされているオンラインメディアも少なくはありません」と指摘。こうした世相に対応するため、Pinterestのユーザーを守るためのガイドラインである「クリエイターコード」を新たに制定することを発表しました。

・関連記事

画像ブックマークサービス「Pinterest」は児童ポルノを日夜チェックして回るモデレーターを雇っている - GIGAZINE



性差別で巨額の和解金を支払ったPinterestが「職場風土の改善策」を公開 - GIGAZINE



画像ブックマークサービス「Pinterest」が約23億円で元最高執行責任者と和解、性差別を巡る訴訟で - GIGAZINE



写真共有サービスの「Pinterest」はポルノや陰謀論などの有害コンテンツを削除するのではなく検索結果から除外している - GIGAZINE



画像をブックマークできるSNS「Pinterest」がGoogle画像検索の表示ランキングを故意に上げていると判明 - GIGAZINE

2021年04月08日 15時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, ウェブアプリ, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.