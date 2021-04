本物よりも硬い人工ダイヤモンドが実験室で形成される

装飾品として高い人気を誇るダイヤモンドは非常に硬い物質であり、 研磨材 や ドリルビット の材料としても使われています。そんなダイヤモンドよりも硬い「 ロンズデーライト(六方晶ダイヤモンド) 」の 存在が知られていました が、 ワシントン州立大学 の研究チームが六方晶ダイヤモンドの形成に成功しました。 Phys. Rev. B 103, L100101 (2021) - Elastic moduli of hexagonal diamond and cubic diamond formed under shock compression https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.103.L100101

2021年04月05日 11時45分00秒 in サイエンス, Posted by log1o_hf

