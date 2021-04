MCU最新作「ブラック・ウィドウ」の公開日がついに決定、最新予告編も公開

・関連記事

美しき最強のスパイの過去と未来を描くマーベル映画最新作「ブラック・ウィドウ」最終予告編公開 - GIGAZINE



美しい最強のスパイの過去が明らかになるマーベル最新作「ブラック・ウィドウ」特別映像公開 - GIGAZINE



MCUフェイズ4劇場作品第1弾「ブラック・ウィドウ」予告編が公開、ブラック・ウィドウの知られざる過去と秘密が解き明かされる - GIGAZINE



ついにマーベル・シネマティック・ユニバースのフェーズ4が始動、2020年から公開予定の10作品まとめ - GIGAZINE



MCU最新映画「ブラック・ウィドウ」の公開が延期、2020年は「2009年以来初のMCU映画のない年」に - GIGAZINE

2021年04月05日 11時20分00秒 in 動画, 映画, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.