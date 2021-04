一流プログラマーになるためは「1万時間の法則」ならぬ「3万時間の法則」が適用される

・関連記事

1万時間の練習で一流になれる「1万時間ルール」は万能でないという見解が登場 - GIGAZINE



1万時間練習せずとも遺伝子が優れていれば一流になれるのか? - GIGAZINE



1万時間勉強するより効果的な学習方法とは? - GIGAZINE



クリエイティビティは1万時間の計画的な練習よりも重要 - GIGAZINE

2021年04月04日 23時00分00秒 in Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.