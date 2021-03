2021年03月12日 06時00分 ハードウェア

スマートテレビの広告が「あまりにもひどい」という指摘、広告から逃れる裏技はあるのか?



無料で利用できるネットサービスも何らかの形で収入を得て運営が行われており、たいていの場合その収入源は「広告」です。IT系ニュースサイトThe Vergeのクリス・ウェルチ氏がLG製スマートテレビのアプリストアページにすら広告が表示されるようになったと気づいたことをきっかけに、「広告の是非」について論じています。



2021年3月10日、ウェルチ氏は自身の所有するLGのスマートテレビ「CX 4K OLED TV」のアプリを更新していたそうです。しかし、アプリストアを開いたウェルチ氏の目に飛び込んできたのは、画面隅で自動再生されたAce Hardwareのコマーシャルでした。





このコマーシャルは15秒程度で終わるもので、ポップアップ自体も邪魔にならないような小さなサイズでしたが、ウェルチ氏は「広告が氾濫する今日の基準に照らし合わせてもひどい気がしました」とコメント。「iOSやAndroidのアプリストアでアプリの更新を行うだけで自動再生されるコマーシャルを見させられたらどんな気分になるでしょうか?」と述べて、「広告の侵略」について疑問を提起しました。





ウェルチ氏は問題のスマートテレビについて、「55インチの大画面ディスプレイで1400ドル(15万2000円)という価格で、次世代ゲーム向けとしては破格です。しかしこの安さを支えているのは広告の山で、アプリストアにまで広告が表示されることを思うと価格を考慮に入れてもうんざりです」と一言。LGが2021年2月に自社製スマートテレビ向けOS「webOS」のライセンス供与をスタートしたことに触れて、「どこまで広告を表示させても許されるのかを試しているのかも」とコメントしました。



このように過剰なほど広告を表示しているのはLGだけではありません。ウェルチ氏によると、SamsungやRoku、VizioなどもLGのようにスマートテレビのホーム画面に広告を表示しているとのこと。



スマートテレビはユーザーの視聴履歴や位置情報などの情報を収集しており、GoogleやAmazon、Netflix、Facebookなどに情報を送信していたという事例も報告されています。



スマートテレビがユーザーの情報をNetflixやGoogleにこっそり送信していたことが判明 - GIGAZINE



ウェルチ氏はこうした広告から逃れる手法として、DNSキャッシュサーバーとして動作してスマートテレビなどの広告までブロックできるPi-holeや、ルーターで特定ドメインをブロックして広告を表示させなくするという裏技を進めています。



なお、英語圏のソーシャル掲示板Redditによると、Samsungのスマートテレビの場合はルーターの「URLフィルタリング」ないしは「ブロック」などの機能から「ads.samsung.com」「samsungads.com」「www.samsungotn.net」「www.samsungrm.net」「www.samsung.net/ads」をブロックすれば広告がなくなります。LGの場合は、同様の方法で「ngfts.lge.com」「us.ad.lgsmartad.com」「lgad.cjpowercast.com」「edgesuite.net」「us.info.lgsmartad.com」をブロックすればOKとのことです。



