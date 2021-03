あのタートルズがドット絵の横スクロールアクションゲーム「Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge」となって登場

・関連記事

マイケル・ベイが「タートルズ」をエイリアンという設定でリメイクか - GIGAZINE



ティーンエイジ・ミュータント・ニンジャ・タートルズ最新予告編公開 - GIGAZINE



なぜ「忍者」はアメリカ人にここまで愛されるようになったのか? - GIGAZINE



「ミュータントタートルズ」がCGアニメ化して2012年に登場 - GIGAZINE



タートルズっぽくないヘンなTMNTフィギュア - GIGAZINE



2021年03月11日 12時31分00秒 in 動画, ゲーム, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.