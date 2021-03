Oracle Cloudが全世界でダウン、約1時間半で復旧

この事象は2021年3月11日10時3分に解決しました。 Oracle CloudはAWS、Microsoft Azure、Google Cloud(GCP)など、他のクラウドサービスとの競争にさらされており、2020年第4四半期収益がアナリストによる予想を下回りました。 価格設定はAWSやAzure、GCPに比べて、平均して半額程度の設定となっており、さらなる競争に向けて、データセンターの強化を行っているとのことです。 Oracle Cloud Breakdown - Database Hosting Costs on OCI https://scalegrid.io/blog/oracle-cloud-breakdown-database-hosting-costs-on-oci/ Oracle cloud revenue misses as competition intensifies | Reuters https://www.reuters.com/article/us-oracle-results-idUSKBN2B22OM

・関連記事

AWSやGCPといったクラウドサービスのセキュリティ項目を無料で監査できるオープンソースソフト「Scout Suite」レビュー - GIGAZINE



Amazon・Google・Microsoftのクラウドのパフォーマンスを比較した結果が公開中 - GIGAZINE



Amazonがデータベースの脱Oracle化をほぼ実現、75PB分のデータをAWSのDBサービスへ移行完了 - GIGAZINE



2021年03月11日 12時05分00秒 in ネットサービス, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.