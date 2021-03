2021年03月11日 10時39分 メモ

クラウドコンピューティングサービス「OVHcloud」のデータセンターで大規模火災が発生



フランスに本拠を置くクラウドコンピューティングサービス「OVHcloud」の、ストラスブールにあるデータセンター「SBG2」で火災が発生しました。消防がただちに駆けつけたものの、SBG2は全焼、隣接するSBG1にも被害が及び、データ復旧が不可能になるサービスも現れる事態に陥っています。



Faits divers. Strasbourg: important incendie chez OVHcloud, de nombreux sites internet indisponibles partout dans le monde

https://www.dna.fr/faits-divers-justice/2021/03/10/strasbourg-important-incendie-dans-une-entreprise-situee-sur-un-site-seveso-au-port-du-rhin





OVH News - Fire at Our Strasbourg Site

https://www.ovh.ie/news/press/cpl1786.fire-our-strasbourg-site



Fire Has Destroyed One of OVH’s Strasbourg Data Centers (SBG2)

https://www.datacenterknowledge.com/uptime/fire-has-destroyed-ovh-s-strasbourg-data-center-sbg2



OVHcloudの報告書によると現地時間2021年3月10日(水)深夜0時47分、ライン川沿いにある、OVHcloudのデータセンター・SBG2の一室で火災が発生しました。





通報を受けて消防が駆けつけましたが、その時点ですでに全体が炎上している状態だったとのこと。44台の車両と115人の消防士が動員され、午前5時30分ごろに火は消し止められました。





この火災ではSBG2のほか、隣接するSBG1でも12ある部屋のうち4つが損傷を受けました。現場にいたOVHcloudの社員3名はいずれも無事救出されています。



現地で撮影された、炎上中のSBG2の様子はこんな感じ。





5階建てのデータセンターが、炎と黒煙で埋め尽くされているのが遠方からでもわかります。





これはおおかた鎮火した状態のデータセンターに放水している様子。





鎮火後のデータセンターは、形は残っているものの、外壁のあちこちが溶けているのがわかります。



Enorme incendie dans un data center OVH à Strasbourg - YouTube





健在だったころのSBG2はこんな感じ。





データセンターにはサーバーをはじめとして多数の精密機器が置かれることから、不活性ガスを用いた消火設備が導入されていることがありますが、SB2の場合は散水システムだったようです。



OVH et la protection incendie.

https://lafibre.info/ovh-datacenter/ovh-et-la-protection-incendie





この火災により、多方面に影響が出ています。サバイバルゲーム「Rust」は、EUサーバーが当該データセンターに入っていたことから、一部データに復旧不可能な損失が発生したことを報告しています。