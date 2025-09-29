2025年09月29日 12時55分 メモ

政府の業務システム647基を管理する韓国国家情報資源管理院で火災が発生しサービスが一時停止



韓国政府の法令情報システム、公務員の行政ネットワーク、モバイル身分証サービスなど、合計647基に上る業務システムを扱う大田国家情報資源管理院で2025年9月26日に火災が発生しました。火はおよそ22時間後に消し止められ、一部のサービスは提供を再開していますが、すべてのサービスが復旧するには相当の時間が必要だとみられています。



火災は2025年9月26日の20時15分ごろ発生しました。このとき、管理院の5階にある電算室では13人の外部作業員がUPSのリチウムバッテリーを交換していました。バッテリーは取り外したあと、地下1階に運ぶことになっていましたが、取り外しから40分ほど経過したときに、バッテリーの1つが突然発火して火災になったそうです。



火災によって電算室内は160度を超える温度になって制御不能になり、管理院は他のサーバーに被害が及ぶことを懸念して、無事なうちに電源を落としたとのこと。





消防隊は9月27日3時20分ごろに、はしご車を使って電算室の窓と内側の隔壁を壊して排煙に成功。6時30分ごろに一度鎮火しましたが、8時すぎに再び火の手が上がり、完全に鎮火したのは火災発生から22時間後の27日18時ごろでした。



電算室内にはサーバーが1.2m間隔で設置されていましたが、その通路にバッテリー数百個が積み上げられる状態になっていたとのこと。消火のためには大量の水をかけるか、バッテリーを水に浸して冷却する必要がありましたが、電算室のサーバーには政府の重要情報が保存されていたため、消防隊は少量の水での消火を試みたり、炭酸ガス消火を試みたりしていて、鎮火まで22時間を要したとみられます。



鎮火までにバッテリー384個と、周辺のサーバー機器740台が焼損しました。



原因となったLG電子製のバッテリーは2014年8月に設置されたもので、メーカー保証の耐久期間である10年を1年オーバーしていました。また、UPSは電源を切ってからバッテリーを交換する手順になっていましたが、作業員が手順を守らず、電源に接続したままバッテリーを外していたという可能性も指摘されています。



さらに、バッテリーとサーバーとの距離についても韓国防火協会が90cm以上のスペースを作るよう定めていたにもかかわらず、60cmしかなかったことも問題に挙げられています。



又石大学消防防災学科の孔河成教授は「主要設備が同一空間に密集していたため、被害が大きくなったのだと考えられます」とコメントしています。



本来、このような重要なネットワークであれば、なにか問題が発生したときに切り替える予備が用意されているものですが、管理院には予備のシステム自体が存在しなかったとのことで、李在明大統領は「管理院は3時間で復旧すると豪語していたのに、2日経っても復旧していない」と批判しています。特に、韓国では2023年にも同様の大規模なネットワーク障害が発生しているため、李大統領は「2年が経過したのに、国家の中核的ネットワークの保護を怠っていた結果、甚大な障害を招いたと考えられ、徹底的な調査が必要だ」と述べました。



