中国は公共空間に配備した監視カメラで「一般市民が隣人を監視するシステム」を構築している

中国は高度なテクノロジーを利用した監視社会を作り上げていることで知られており、近年では AIも国民の監視に利用されている ことが指摘されています。そんな中国が公共空間に大量に監視カメラを配備することで、「一般市民が隣人を監視するシステム」を構築していると、技術関連メディアの OneZero が報じています。 China’s ‘Sharp Eyes’ Program Aims to Surveil 100% of Public Space | by Dave Gershgorn | Mar, 2021 | OneZero https://onezero.medium.com/chinas-sharp-eyes-program-aims-to-surveil-100-of-public-space-ddc22d63e015 中国政府は過去20年間で多くの監視システムを構築しており、問題のあるウェブコンテンツを検閲する グレートファイアウォール やAIを用いて個人を識別する監視システムの 天網(スカイネット) 、国民を監視して信用スコアを格付けする 社会信用システム など、さまざまなシステムが運用されています。そんな国民を監視するシステムの1つが、「 Sharp Eyes(シャープアイズ) 」と呼ばれる監視カメラを基盤としたシステムです。 シャープアイズは農村部や地方をカバーする監視システムであり、2013年に中国東部の 平邑県 で大量の監視カメラを設置したことが始まりでした。すぐに平邑県の監視カメラ台数は増加し、2016年には合計2万8500台もの監視カメラが、平邑県のさまざまな公共空間に配備されたとのこと。 シャープアイズがその他の監視システムと異なるのは、単に法執行機関やAIが監視カメラの映像をチェックするだけではなく、地元住民たちもカメラが撮影する映像を見ることができるという点です。住民らは自宅のTVやスマートフォンからカメラの映像をチェックし、何か問題があれば警察に通報することが可能となっています。

2021年03月08日 08時00分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, セキュリティ, Posted by log1h_ik

