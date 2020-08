AIにより発展する中国の監視システムはどのような進化を遂げるのか？

円形に配置した監房の中央に監視塔を置くことで、囚人からは看守も他の囚人も見えず、監視塔の看守のみが囚人全員を監視できるシステム、 パノプティコン は「全展望監視システム」とも呼ばれています。中国において、政府があらゆる場所であらゆる角度から全市民を監視するシステムが実装されつつあり、ジャーナリストのロス・アンデルセン氏が「デジタル・パノプティコン」とも言えるAIを駆使した中国の監視体制について解説しています。 China’s Artificial Intelligence Surveillance State Goes Global - The Atlantic https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2020/09/china-ai-surveillance/614197/ 中国の総合研究および自然科学における最高研究機関・ 中国科学院 には、中国トップクラスの研究者がAIの研究を行う「自動化研究所」があります。 習近平 国家主席は自動化研究所に大きな関心を寄せており、2030年までに中国がAIの覇権を握るための 構想 を打ち出すほど、中国国内におけるAI技術の発展を重要視しています。 中国がAIの発展に力を入れる理由の1つとして、アンデルセン氏は中国政府が長年にわたって監視システムの導入・発展に力を入れてきたことを挙げています。中国国内には何億台もの監視カメラが設置されており、カメラから収集した映像の多くはセキュリティ上の脅威を発見するため独自のアルゴリズムによって解析されます。「近い将来、公共の場に足を踏み入れるすべての人は、SNSからの情報や体の特徴など、大量の個人データからAIによって瞬時に識別されるようになるでしょう。やがてアルゴリズムは、行動記録、友人や知人の関係などから得られる情報源をつなぎ合わせて、個人の政治的抵抗を事前に予測できるようになる可能性があります。中国政府は間もなく、10億人以上の人々に対する前例のない政治的制圧を成し遂げるかもしれません」とアンデルセン氏は主張しました。

2020年08月06日 07時00分00秒 in セキュリティ, Posted by log1m_mn

