中国が「外国人ジャーナリストや留学生」をターゲットにした新たな監視システムの構築を進めている

EXCLUSIVE Chinese province targets journalists, foreign students with planned new surveillance system | Reuters https://www.reuters.com/technology/exclusive-chinese-province-targets-journalists-foreign-students-with-planned-new-2021-11-29/ China Reportedly Plans Extensive Surveillance of Journalists | PCMag https://www.pcmag.com/news/china-reportedly-plans-extensive-surveillance-of-journalists IPVMによると、河南省公安部は2021年7月29日に省全体で「疑わしい人物」を追跡する監視システムの入札を行ったとのこと。河南省の調達ウェブサイトに掲載された190ページに及ぶ (PDFファイル) 入札文書 では、さまざまな地域のデータベースに接続した3000台の顔認識カメラを使用し、河南省を訪れた人物のプロファイルを収集する計画について詳述されています。 そして9月17日には、「契約から2カ月以内にシステムの構築を完了する」という条件で、中国のソフトウェア開発企業・ Neusoft(東軟グループ) が500万元(約8900万円)でこのプロジェクトを受注しました。IPVMは1週間にわたり東軟グループに何度も連絡を取ろうとしたものの、応答はなかったとのこと。なお、記事作成時点では河南省の調達ウェブサイトに掲載されていた入札関連の情報も削除されていますが、IPVMはこれに備えてアーカイブを取っていたそうです。 今回の入札において特徴的だったとIPVMが指摘しているのが、入札文書で「外国人ジャーナリストや留学生」などをターゲットにすることが示されていた点です。入札文書に含まれていた以下の画像を見ると、「外国記者」「外国留学生」「不法に居住している近隣諸国の女性」などが必要なデータライブラリとして含まれているのがわかります。

中国は近年、監視カメラやAIなどの最新テクノロジーを採用して国民を監視するシステムを強化しており、監視カメラの映像からAIで個人を識別する 天網(スカイネット) 、地元住民が近隣の監視カメラをチェックして警察に連絡可能な「 Sharp Eyes(シャープアイズ) 」などが運用されています。新たに、アメリカに本拠を置く映像監視システム調査機関の IPVM が、「中国の 河南省 で外国人ジャーナリストや留学生をターゲットにした監視システムの構築が進められている」と報告しました。 Punishing Journalists PRC Province's Latest Mass Surveillance Project, Won by Neusoft Powered By Huawei https://ipvm.com/reports/henan-neusoft

・関連記事

中国は公共空間に配備した監視カメラで「一般市民が隣人を監視するシステム」を構築している - GIGAZINE



中国の「全てを監視するシステム」はAIによってどのような進化を遂げるのか? - GIGAZINE



中国政府がコンテストで入賞した脆弱性を用いてiPhoneをハッキングしウイグル人用の監視ツールを開発していたことが明らかに - GIGAZINE



中国がカリブ海のネットワーク経由でアメリカの携帯電話を追跡していた可能性 - GIGAZINE



中国はマルウェアによるウイグル族の監視活動を数年にわたって行っていたと判明 - GIGAZINE



アリババが「ウイグル人を識別する顔認識クラウドサービス」を提供していたとの指摘 - GIGAZINE



ウイグル自治区を訪れる旅行者のスマホには監視用スパイアプリが強制的にインストールされていることが判明 - GIGAZINE



イスラエル軍が顔認証システムや街中の監視カメラを展開してパレスチナ人の監視を加速している - GIGAZINE



2021年12月01日 09時00分00秒 in セキュリティ, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.