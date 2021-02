Amazonは組合参加に「反対」するよう促す手紙を労働者に送っている

・関連記事

Amazonは労働者と労働組合を監視するために「組合つぶし業者」のスパイを現場に送っている - GIGAZINE



Amazonが組合監視システムの導入を進めていたことが内部文書により判明 - GIGAZINE



Amazonが「反労働組合」的なトレーニング動画をWhole Foodsのチームリーダーに送っていたと報じられる - GIGAZINE



Amazonが契約労働者のSNSを監視してストライキを起こさないかチェックしていたと判明 - GIGAZINE



Amazonの本社で飛び降り自殺が起きたことについて従業員200人が匿名アプリで本音を暴露 - GIGAZINE

2021年02月26日 11時15分00秒 in メモ, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.