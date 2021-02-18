全面オンライン開催の「AnimeJapan 2021」ステージイベント54本など情報まとめ
新型コロナウイルス感染拡大の影響で2020年は開催中止となったアニメイベント「AnimeJapan」が、2021年はオンライン開催されます。2021年3月27日(土)・28日(日)の2日間で、「AJステージ」が合計33プログラム、「AJスタジオ」が合計21プログラム、合計54プログラム予定されています。どういったイベントが予定されているのか、本日・2月18日(木)に開催された「AJプレゼンテーション」で発表があったので、情報をまとめました。
AnimeJapan 2021
https://www.anime-japan.jp/
#AnimeJapan #西川貴教 今年はオンライン開催！AnimeJapan2021 「AJプレゼンテーション」 - YouTube
「AnimeJapan 2021」AJプレゼンテーション - 2021/02/18(木) 19:30開始 - ニコニコ生放送
https://live2.nicovideo.jp/watch/lv330301337
「AJプレゼンテーション」は鈴木崚汰さんと峯田茉優さんがMCを担当。AnimeJapan 2021公式アンバサダーの西川貴教さんらが出演しました。
AnimeJapan 2021のテーマは「繋ぐ(∞)」。描き下ろしイラストを使用した集合ビジュアルはこんな感じに。
2021年3月27日(土)・28日(日)がパブリックデイで、ステージイベントなどが配信されます。なお、従来はイベント観覧にあたっては抽選が行われてきましたが、今回はチケットを購入するとすべての観覧が可能。また、各日とも内容は24時間のアーカイブ配信が行われます。3月29日(月)・30日(火)は商談などが行われるビジネスデイとなっています。
今回の出展者は46社。
ステージは「無限大(Infinity) RED STAGE」「繋(Connect) GREEN STAGE」「永久(Everlasting) BLUE STAGE」の3つ。
開催されるステージプログラムは以下の通り。
◆3月27日(土)
|無限大(Infinity)RED STAGE
|9:45-10:20
|ネトフリアニメ！AnimeJapan 2021 メガ盛りステージ！
|高野麻里佳、津田健次郎 ほか
|11:15-11:50
|上松範康×A-1 Pictures×アニプレックス 新プロジェクト発表会
|千葉翔也、古川慎、七海ひろき、堀江瞬、永塚拓馬、矢野奨吾、増田俊樹、蒼井翔太
|12:45-13:20
|TVアニメ「蜘蛛ですが、なにか？」 もう絶対生き抜きたい！うおおおおおおおおおおおおおおおおお！スペシャルステージ
|悠木碧、堀江瞬、喜多村英梨、安月名莉子、鈴木このみ
|14:15-14:50
|TVアニメ「SK∞ エスケーエイト」AJスペシャルステージ
|畠中祐、小林千晃、Rude-α
|15:45-16:20
|TVアニメ＆実写「やくならマグカップも」4月放送直前！スペシャルステージ！
|田中美海、芹澤優、若井友希、本泉莉奈
|繋(Connect)GREEN STAGE
|9:00-9:35
|放送直前！「恋と呼ぶには気持ち悪い」ステージ
|豊永利行、小坂井祐莉絵
|10:30-11:05
|『ゴジラ S.P＜シンギュラポイント＞』SPecialステージ
|宮本侑芽、石毛翔弥、久野美咲、阿座上洋平
|12:00-12:35
|TVアニメ「ひぐらしのなく頃に業」AnimeJapanスペシャルステージ
|保志総一朗、中原麻衣、ゆきのさつき、かないみか
|13:30-14:05
|「86 ーエイティシックスー」放送直前スペシャルステージ
|千葉翔也、長谷川育美
|15:00-15:35
|「劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 星なき夜のアリア」スペシャルステージ
|松岡禎丞、川原礫、abec、MC：吉田尚記(ニッポン放送)
|16:30-17:05
|アニメ「鬼滅の刃」ステージ
|花江夏樹、鬼頭明里、下野紘、松岡禎丞
|永久(Everlasting)BLUE STAGE
|9:00-9:35
|TVアニメ「失格紋の最強賢者」with GA文庫ステージ
|玉城仁菜、鈴代紗弓、白石晴香、井澤詩織
|10:30-11:05
|TVアニメ「魔道祖師」ステージ
|木村良平、立花慎之介 ほか
|13:30-14:05
|ガガガ文庫新作アニメ発表会
|内山昂輝、日野聡、小松未可子、木野日菜
|15:00-15:35
|「転生したらスライムだった件」スペシャルステージ
|coming soon
|16:30-17:05
|3期やります！ふるさと納税アニメ「邪神ちゃんドロップキックX」ステージですの
|鈴木愛奈、大森日雅、久保田未夢、小見川千明、小坂井祐莉絵、佐々木李子、山田麻莉奈、原奈津子、荒浪和沙、寺田御子、MC：栁瀬一樹(宣伝プロデューサー)
|AJスタジオ
|9:00-9:35
|第4回 アニメ化してほしいマンガランキング
|後日発表
|9:45-10:20
|ANIPLEX STATION Vol.1
|豪華キャスト、アニプレックス社員 ほか
|10:30-11:05
|オリジナルテレビアニメ「Vivy -Fluorite Eye's Song-」スペシャルトーク
|スタッフ ほか
|11:15-11:50
|「熊田茜音のくまなく調べ隊！」スペシャルステージ
|熊田茜音
|12:30-13:05
|『NOMAD メガロボクス２放送直前SP』
|細谷佳正、安元洋貴、村瀬迪与 ほか
|13:15-13:50
|【コスプレイヤーズワールド】教えてコスプレ術！メイク・造形・撮影編 by『ソードアート・オンライン』
|MC：千都ちひろ(COSPLAY MODE副編集長)、ほかコスプレイヤー数名
|14:00-14:35
|プラオレ！アニメジャパン2021特番
|増田里紅、本郷里実、相良茉優、北守さいか、汐入あすか、森山由梨佳、青山吉能
|14:45-15:20
|Production Works Channel【プリプロダクション】作品の骨格を作る脚本～『サイダーのように言葉が湧き上がる』より～
|イシグロキョウヘイ(監督・脚本・演出)、佐藤大(脚本)、司会：藤津亮太
|15:30-16:05
|ラブライブ！スーパースター!! Liella!生放送 ～AnimeJapanからこんにちは！～
|伊達さゆり、Liyuu、岬なこ、ペイトン尚未、青山なぎさ
|16:15-16:50
|「咲う アルスノトリア」魔法学園放送部(仮)
|松井恵理子、花井美晴、富田美憂 ほか
◆3月28日(日)
|無限大(Infinity)RED STAGE
|9:45-10:20
|「BLUE REFLECTION」プロジェクトスペシャルステージ
|石見舞菜香、千菅春香、EXiNA、岸田メル
|11:15-11:50
|TVアニメ「キラッとプリ☆チャン」トーク＆ミニライブやってみた！ステージ
|Run Girls, Run！(林鼓子、森嶋優花、厚木那奈美)
|12:45-13:20
|TVアニメ「魔法科高校の優等生」AJスペシャルステージ
|中村悠一、早見沙織
|14:15-14:50
|TVアニメ「女神寮の寮母くん。」AnimeJapanスペシャルステージ
|山田美鈴、七瀬彩夏 ほか
|15:45-16:20
|TVアニメ「ホリミヤ」AnimeJapan スペシャルステージ
|内山昂輝、山下誠一郎、小坂井祐莉絵、岡本信彦、M・A・O、近藤玲奈、MC:岩井勇気(ハライチ)
|繋(Connect)GREEN STAGE
|9:00-9:35
|TVアニメ『セブンナイツ レボリューション -英雄の継承者-』放送直前スペシャルステージ
|山下大輝、山村響、梅原裕一郎、沼倉愛美
|10:30-11:05
|TVアニメ『バック・アロウ』スペシャルステージ
|梶裕貴、洲崎綾、小澤亜李、杉田智和 ほか
|12:00-12:35
|DEEMO THE MOVIE
|竹達彩奈 ほか
|13:30-14:05
|『僕のヒーローアカデミア』TVアニメ5期PLUS ULTRAステージ
|山下大輝、岡本信彦、梶裕貴、羽多野渉、天﨑滉平
|15:00-15:35
|TVアニメ『呪術廻戦』スペシャルステージ
|榎木淳弥、内田雄馬、瀬戸麻沙美、中村悠一
|16:30-17:05
|オリジナルTVアニメ「ゾンビランドサガ リベンジ」放送直前イベント「さ～て！AJのゾンビさんは・・・。」
|フランシュシュ(本渡楓、田野アサミ、種田梨沙、河瀬茉希、衣川里佳、田中美海)ほか
|永久(Everlasting)BLUE STAGE
|9:00-9:35
|「ワールドトリガー」2ndシーズンスペシャルステージ
|村中知、梶裕貴
|10:30-11:05
|「Dr.STONE」 第2期 最終話放送記念！ 科学王国キャストが語る”STONE WARS”
|小林裕介、佐藤元、河西健吾
|12:00-12:35
|『無職転生 ～異世界行ったら本気だす～』AJでも本気だすステージ
|内山夕実、杉田智和、小原好美、茅野愛衣
|13:30-14:05
|オリジナルTVアニメ「SELECTION PROJECT」スペシャルステージ～Please cheer for me！～
|メインキャスト登壇予定
|15:00-15:35
|「ドラゴンクエスト ダイの大冒険」AnimeJapan スペシャルステージ
|種﨑敦美、豊永利行、早見沙織、梶裕貴、前野智昭
|16:30-17:05
|TVアニメ「進撃の巨人」The Final Seasonスペシャルステージ
|梶裕貴、石川由依、井上麻里奈、神谷浩史、細谷佳正、花江夏樹、佐倉綾音
|AJスタジオ
|9:00-9:35
|ANIPLEX STATION Vol.2
|豪華キャスト、アニプレックス社員 ほか
|9:45-10:20
|アニメギルド2021配信内容をご紹介
|フジテレビアナウンサー ほか
|10:30-11:05
|「はたらく細胞アワー」～白血球ステーション～
|前野智昭、日笠陽子
|11:15-11:50
|『Cheer球部！』全校応援テレビ
|神戸光歩、片平美那、古川未央那、藍本あみ
|12:30-13:05
|Production Works Channel【ポストプロダクション】作品に命を吹き込む音響～『半妖の夜叉姫』より～
|名倉靖(音響監督・録音)、松本沙羅(声優)、仲寿和(プロデューサー)、司会：藤津亮太
|13:15-13:50
|「夏目友人帳 石起こしと怪しき来訪者」AJスペシャルトーク
|神谷浩史、井上和彦
|14:00-14:35
|Production Works Channel【プロダクション】映像を生み出すスタッフの力～『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』より～
|原英和(演出)、脇顯太朗(撮影監督)、岩下成美(制作デスク)、司会：藤津亮太
|14:45-15:20
|「ミラキュラス レディバグ&シャノワール」AnimeJapan 2021 スペシャルトーク
|奈波果林、逢坂良太
|15:30-16:05
|【コスプレイヤーズワールド】教えてコスプレ術！ウィッグセット・ポージング編 by『名探偵コナン』
|MC：千都ちひろ(COSPLAY MODE副編集長)、ほかコスプレイヤー数名
|16:15-16:50
|ANIPLEX STATION Vol.3
|豪華キャスト、アニプレックス社員 ほか
|16:50-17:20
|「あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。」10thスペシャルトーク
|茅野愛衣
プログラムのうち、「AJスタジオ」の中で3つ組まれている「Production Works Channel」は、「アニメ創りに、憧れを。」をテーマに、アニメの制作工程を大きく3つに分けて解説するもの。『サイダーのように言葉が湧き上がる』を題材にした回は「プリプロダクション」を、『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』を題材にした回は「プロダクション」を、『半妖の夜叉姫』を題材にした回は「ポストプロダクション」を、それぞれ解説するとのこと。
AnimeJapanで恒例となっている「コスプレイヤーズワールド」は、コスプレ専門雑誌「COSPLAY MODE」企画協力、「ACOS」衣装提供のもと、「How to コスプレ」をテーマとして、初心者から上級者まで役立つコスプレ術が学べる番組を配信するとのこと。題材となる作品は『ソードアート・オンライン』『名探偵コナン』です。
過去3回開催された「アニメ化して欲しいマンガランキング」の開催も決定。投票期間は2021年2月18日(木)から28日(日)です。
ノミネート作品は全103作品です。
チケットは2020年3月1日(日)発売。3月27日(土)・28日(日)各日のチケットが3800円、2日間通しチケットが7300円となっています。
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