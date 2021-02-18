全面オンライン開催の「AnimeJapan 2021」ステージイベント54本など情報まとめ

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3 期やります！ふるさと納税アニメ「邪神ちゃんドロップキックX」ステージですの

鈴木愛奈、大森日雅、久保田未夢、小見川千明、小坂井祐莉絵、佐々木李子、山田麻莉奈、原奈津子、荒浪和沙、寺田御子、MC：栁瀬一樹(宣伝プロデューサー)