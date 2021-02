Nintendo Switchで自身の正義と向き合って選択することで物語が進むタクティクスRPG「プロジェクト トライアングルストラテジー」体験版をプレイしてみた

・関連記事

Nintendo Switchで「Octopath Traveler」体験版をプレイしてみたらドット絵と3DCGが融合した「懐かしくて新しいRPG」でした - GIGAZINE



PlayStation 5でバイオハザード ヴィレッジの無料体験版「メイデン」が公開されたので早速プレイしてみた - GIGAZINE



「スプラトゥーン3」「Fall Guys」「帰ってきた 魔界村」などNintendo Switchの新作タイトルが続々発表された「Nintendo Direct 2021.2.18」まとめ - GIGAZINE



「大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL」の新ファイターとしてゼノブレイド2のヒロイン「ホムラ&ヒカリ」が参戦、主人公のレックスはMiiファイターコスチュームのまま - GIGAZINE



Nintendo Switch向けのマリオゴルフシリーズ最新作「マリオゴルフ スーパーラッシュ」が発表、Joy-Conのスイング操作でも遊べる - GIGAZINE



「スプラトゥーン3」の発売が2022年に決定、新ブキやスペシャルウェポンの姿も - GIGAZINE



あの人気ゆるキャラバトロワ「Fall Guys: Ultimate Knockout」がNintendo Switchに登場 - GIGAZINE

2021年02月18日 20時00分00秒 in レビュー, 動画, ゲーム, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.