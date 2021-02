農民は自らが所有するトラクターの修理のために「ハッキング」を行わざるを得なくなっている

「製品の修理を行えるのはメーカーだけ」という状況は、電子機器のみならず車や農業機械まで一般的なものになっています。こういった状況は独占禁止法違反の疑いがあるとして、アメリカを始めとした各国で「修理する権利」を求める声が活発化しています。しかしいまだ修理する権利は法律として確立されておらず、農家は農業機械に使われるソフトウェアをハッキングしているのが現状だと海外メディアの Freethink が報じています。 Tractor Hacking Farmers Take on John Deere | Freethink https://www.freethink.com/shows/coded/season-3/tractor-hacking 世界最大の農業機械メーカーである ディア・アンド・カンパニー のような企業は、消費者が無許可で製品を修理できないようパーツの流通やソフトウェアの改造を制限しており、農家が農業機械の修理をしようとすると、高額な修理費が必要になるという状況が続いています。この問題は 2017年 にはすでに表面化していましが、法制度などの環境が変わった記事作成時点でも依然として農家の悩みの種とのこと。長年の問題に耐えかねたアメリカの農家は、闇市場で取引されているファームウェアなどを利用し、自らが所有するトラクターなどの農業機械に侵入して修理を試みています。 ファームウェアにはペイロードデータや専用の診断ツール、トラクターに搭載されたコンピューターに接続してトラクターを制御できるようにするライセンスキージェネレーターなどが含まれています。ディア・アンド・カンパニーのファームウェアを提供するオンラインフォーラムにアクセスするためには専用の招待コードが必要で、このコードは有料で取引されているとのこと。

2021年02月10日 23時00分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, 乗り物, Posted by log1p_kr

