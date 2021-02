1食100kcal以下で夜遅くでも罪悪感なくペロッと食べられるハウス食品「やさしく夜遅カレー」試食レビュー

・関連記事

鶏肉・玉ねぎ・牛乳だけでクリーミーで濃厚なバターチキンカレーがたった15分で完成する「こくまろバターチキンカレー」を作ってみた - GIGAZINE



ハバネロ使用で「ジャワカレー辛口」の5倍のカプサイシン濃度を誇る「大人の激辛」が登場、ジャワカレー史上最も辛いレトルトカレーを食べてみた - GIGAZINE



お肉を焼くだけでまるでじっくり煮込んだカレーができるハウス食品「お肉を焼くだけでおいしいカレーの素」を使ってみた - GIGAZINE



お肉を用意して焼くだけで本格的な牛丼が作れる「CUPCOOK 牛丼」で実際に牛丼を作ってみた - GIGAZINE



下ごしらえ不要・超絶簡単にシャキシャキ玉ねぎの鶏トマト煮が作れるミツカン「CUPCOOK 鶏トマト煮」を実際に作ってみた - GIGAZINE



2021年02月10日 22時00分00秒 in Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.