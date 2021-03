10年間の修理受付を家電メーカーに義務付ける法律が可決

・関連記事

Appleが独立業者による修理プログラムをMacにも拡大 - GIGAZINE



修理しづらいApple製品を「修理する権利」を求める動きが拡大、Appleが対応へ - GIGAZINE



AppleはユーザーがApple製品を「修理する権利」を認める方向だと内部文書から判明 - GIGAZINE



修理やメンテナンス目的のために端末の「デジタル著作権保護」をハックして迂回することはOKとの判断が下される - GIGAZINE



ゲーム業界が団結して「自分のゲーム機を修理する権利」法案を廃案に追い込むロビー活動を展開中 - GIGAZINE



Dell製ノートPC「XPS 15」が故障したので出張修理をお願いしてみた - GIGAZINE

2021年03月02日 12時36分00秒 in ネットサービス, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.