2021年02月04日 12時11分 メモ

「東京オリンピックの組織委員会長が女性蔑視発言」と国内外で大々的に報じられる



東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会の森喜朗会長が、2021年2月3日に行われた日本オリンピック委員会(JOC)の臨時評議員会の中で、JOCが女性理事を増やしていく方針を掲げていることに対して、「女性がたくさん入っている理事会は時間がかかる」と発言。これが女性蔑視的な発言であるとして国内だけではなく国外に向けても大々的に報じられ、多くの批判の声が集まっています。



東京五輪・パラ組織委の森喜朗会長が失言 「女性入る会議は時間かかる」:東京新聞 TOKYO Web

https://www.tokyo-np.co.jp/article/83903





森会長は他にも「女性は競争意識が強い。誰か手を挙げると、自分も言わないといけないと思うんでしょうね」「女性を増やす場合は発言の時間もある程度は規制しておかないと、なかなか終わらないので困る」「組織委にも女性はいるが、みんなわきまえている」といった配慮を欠く言葉を続けた模様。ただし、朝日新聞は森会長の発言を「女性の理事を増やしていく場合は、発言時間をある程度、規制をしないとなかなか終わらないので困ると言っておられた。だれが言ったとは言わないが」と報じており、女性蔑視的な発言の一部は引用する形で語られていたとしています。



森会長「女性は…」五輪に厳しい世論の中さらに逆風 - 東京オリンピック2020 : 日刊スポーツ

https://www.nikkansports.com/olympic/tokyo2020/news/202102030001226.html





また、「テレビがあるからやりにくいが、女性理事四割は、これは文科省がうるさく言うんでね」と語り、JOCの掲げる「女性理事四割」という目標は文部科学省のスポーツ庁が示した指針に沿ったものであると発言しています。



五輪憲章に抵触も 「女性たくさん」森氏発言の深刻さ - 毎日新聞

https://mainichi.jp/articles/20210204/k00/00m/040/003000c





なお、臨時評議員会に出席したメンバーの中から森会長の発言への指摘などはなかったそうです。



「女性が多い理事会は時間がかかる」五輪・パラ組織委 森会長 | オリンピック・パラリンピック | NHKニュース

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210203/k10012848591000.html





また、森会長は2月2日に自民党本部で行われた会合に出席した際に、東京オリンピックの開催について「新型コロナウイルスがどういう形だろうと必ずやる」「やるかやらないかの議論は放っておいて、どうやってやるかだ」と語ったことも問題視されています。



新型コロナ: 東京五輪「コロナがどういう形でも必ずやる」 森会長: 日本経済新聞

https://www.nikkei.com/article/DGXZQODE02B8K0S1A200C2000000/





森会長の発言を受け、お笑いコンビ・ロンドンブーツ1号2号の田村敦さんが、愛知県犬山市を走る予定だった聖火ランナーを辞退すると発表しています。



【ご報告】森会長の発言を受け、聖火ランナー辞退します。 - YouTube





森会長の発言は海外メディアでも大々的に報じられており、英語版のYahoo Newsは「東京オリンピックの会長が性差別的発言」と報道。



Tokyo 2020 chief made sexist remarks: report

https://news.yahoo.com/tokyo-2020-chief-made-sexist-120424638.html





ワシントンポストは「東京オリンピックの会長は女性が会議で話し過ぎると発言し、それを『迷惑』とまで語りました」と報じています。



Yoshiro Mori, Tokyo Olympics chief, says women talk too much at meetings - The Washington Post

https://www.washingtonpost.com/sports/2021/02/03/yoshiro-mori-tokyo-olympics-sexist-comments/





さらにオーストラリアのnews.com.auは森会長の「新型コロナウイルスがどういう形だろうと必ずやる」という発言に疑問を呈しています。



Tokyo Olympics 2021: Games scheduled as planned, COVID-19 news

https://www.news.com.au/sport/olympics/olympics-organisers-give-giant-middle-finger-to-tokyo/news-story/fd70cf3f580a28fefa6cfbf2cf0c2b30





ニューヨークタイムズは「東京オリンピックの会長が会議で女性への制限を提案」と、問題の発言を取り上げました。



Tokyo Olympics Chief's Comments Draw Social Media Backlash - The New York Times

https://www.nytimes.com/2021/02/03/sports/olympics/tokyo-olympics-yoshiro-mori.html





なお、森会長の女性蔑視発言はオリンピック憲章の「オリンピズムの根本原則」の6にある「このオリンピック憲章の定める権利および自由は人種、肌の色、性別、性的指向、言語、宗教、政治的またはその他の意見、 国あるいは社会的な出身、 財産、 出自やその他の身分などの理由による、 いかなる種類の差別も受けることなく、 確実に享受されなければならない。」に反するものであるという指摘もあります。



(PDF)olympiccharter2020.pdf