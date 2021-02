2021年02月03日 16時00分 デザイン

ナイキが手を使わずに着脱できるスニーカー「GO FlyEase」を発表



2021年2月2日、NIKE(ナイキ)が手を使わずに着脱できる新しいスニーカー「GO FlyEase」を発表しました。GO FlyEaseは足だけの直感的な操作で履いたり脱いだりできるため、手がふさがっている状態や時間がない時に便利なほか、障害やケガにより靴紐を結んだり靴を押さえたりできない人でも簡単に着脱が可能です。



Nike Go FlyEase Hands-Free Shoe - Nike News

https://news.nike.com/news/nike-go-flyease-hands-free-shoe



Nike’s hands-free FlyEase Go shoes look very comfortable and the right amount of ridiculous - The Verge

https://www.theverge.com/tldr/2021/2/1/22260179/nike-go-flyease-shoes-hands-free-pricing-release-day



ナイキは着脱が簡単なスニーカーのラインナップとして「FlyEase」モデルを展開しており、足を入れる部分の柔軟性を高めたスリッポン式のスニーカーや、靴紐ではなくジッパーで留めるタイプのスニーカー、かかと部分のバンドを引っ張ることで履けるスニーカーなどを販売しています。新たに発表されたGO FlyEaseは「簡単に着脱できる」という面をさらに発展させ、完全にハンズフリーで履いたり脱いだりできるスニーカーです。



カーペットの上に置かれているGO FlyEaseは、通常のスニーカーを山型に折り曲げたような形状をしており、履いていない状態だと土踏まずの部分に空間ができています。





人が足先を差し込むと……





かかと部分が上向きになっていることもあり、スルリとつま先まで入りました。





そのままグッと足を押し込むと、山型だった形状が普通のスニーカーのように変形。ぴったりと足にフィットします。





もう一方もハンズフリーで履くことができ……





靴を履くためにかがんだり手を使ったりすることなく歩きだすことができます。





脱ぐ際はもう一方の足でスニーカーのかかとを押さえて足を抜くだけ。履いていない時のGO FlyEaseは山型に折れた状態のまま固定可能なため、かかとを踏みつぶしたり靴全体に無理な負荷をかけたりすることなく脱ぐことが可能です。





GO FlyEaseは山型に折れた状態のまま固定されるため、脱いだ後も再び履きやすくなっています。





GO FlyEaseについて開発者らが解説するムービーは以下から見ることができます。



Nike Go FlyEase | Behind the Design | Nike - YouTube





スニーカーを着脱する際にいちいち靴紐を結んだりほどいたりすすのは面倒であり、ついかかとを踏んで着脱する人も多いはず。





そこでナイキのスニーカーエンジニアであるティム氏は、手を使わずに着脱できるスニーカーの開発に着手したとのこと。





ティム氏が作成したプロトタイプは、スニーカーの中敷き以外を途中でほぼ真っ二つに切断し、バンドでかかとを留めるという豪快なもの。





デザイナーのヘイリー氏はこのプロトタイプについて、非常にシンプルかつスマートなものだと述べています。





実際にこのプロトタイプは見た目こそ難があるものの、手を使わずにスムーズに履くことができる模様。





ティム氏とヘイリー氏、そしてイノベーターチームのジョニー氏らが協力してGO FlyEaseは開発されました。





GO FlyEaseは非常に緻密な計算に基づいて作られており……





開発チームは多くのアイデアをやり取りしたとのこと。





GO FlyEaseの周囲には、テンショナーという名称の柔軟性があるバンドが巻かれています。





テンショナーの働きにより、スニーカーが開いた状態と閉じた状態の両方で形状が固定できるとのこと。





また、靴底に設けられたヒンジにより、靴がパカッと開いたり閉じたりします。





もちろん、壊れたスニーカーのような見た目のまま発売するわけにはいかないため、開発チームは見た目にもこだわる必要がありました。





特に全体を固定するテンショナーの機能と見た目の美しさを両立させる点が、開発における大きな課題だったとのこと。





こうして開発されたGO FlyEaseは、閉じた状態でも……





開いた状態でもきれいに見えるデザインとなっています。





ナイキによるとGO FlyEaseの価格は120ドル(日本では税別1万3000円)。2021年2月15日から一部のナイキ会員に招待制で販売が開始され、2021年後半に一般販売が開始されるとのことです。