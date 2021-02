宇宙での紛争を解決するための「宇宙裁判所」設立、裁判官養成や紛争解決ガイドの作成もスタート

アラブ首長国連邦(UAE)は2019年に宇宙飛行士の宇宙への派遣を成し遂げ、2020年には火星探査機ホープの打ち上げを行うなど、宇宙分野において存在感を高めています。その動きをさらに加速させるように、今後発生しうる「宇宙商事紛争」を解決するための「宇宙裁判所」を設立したことを発表しました。 Courts of Space launches into orbitin support of global space economy | ZAWYA MENA Edition https://www.zawya.com/mena/en/press-releases/story/Courts_of_Space_launches_into_orbitin_support_of_global_space_economy-ZAWYA20210201094117/

2021年02月03日 15時15分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

