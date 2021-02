「神曲」で知られるダンテの子孫が「西暦1302年にダンテが受けた有罪判決は不当だった」として裁判のやり直しを求める

「 神曲 」「 新生 」などの作品を生み出したイタリアの詩人 ダンテ・アリギエーリ の子孫が、「ダンテが西暦1302年に受けた有罪判決は不当である」として裁判のやり直しを求める運動を開始しました。 «Contro il mio avo Dante una condanna politica. Quel processo è da rifare»- Corriere.it https://www.corriere.it/cronache/21_gennaio_31/contro-mio-avo-dante-condanna-politica-quel-processo-rifare-c1a027bc-638c-11eb-a44f-6ffd36d7208d.shtml Dante's descendant seeks to overturn poet's 1302 corruption conviction | Dante Alighieri | The Guardian https://www.theguardian.com/books/2021/feb/01/dante-descendant-seeks-to-overturn-poets-1302-corruption-conviction ダンテは1265年にイタリアの街フィレンツェに生まれ、30代半ばまでフィレンツェで過ごします。しかし1301年、フィレンツェを勢力下に置いた 教皇派 中でも封建貴族支持の黒党によってダンテは汚職の告発を受け、罰金と2年間の市街追放の刑を宣告されます。ダンテはこれを不服として1302年3月に法廷への出頭を拒んだため、フィレンツェから永久追放処分となり、フィレンツェに戻ってくれば火刑に処すという宣告を受けてしまいます。 2021年、ダンテの子孫でありフィレンツェにある イタリア国立天体物理学研究所 の アルチェトリ天文台 で働く天体物理学者セレゴ・アリギエーリ博士は、「私の愛する祖先であるダンテに課せられた罰は不当であり、 ガリレオ・ガリレイ のように判決が取り消されることはありませんでした」と語り、裁判のやり直しを求めています。

2021年02月03日

