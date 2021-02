2021年2月1日のヘッドラインニュース

2021年02月01日 18時10分 ヘッドライン

オリジナルテレビアニメ「擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD」の制作発表会が、2021年2月9日(火)20時からYouTubeでライブ配信されることになりました。出演は三森すずこさん、蒼井翔太さん、Raychellさん、伊藤彩沙さん、小林親弘さん、ほか。ブシロードが手がけること以外は、まだどういう作品なのかまったく不明です。



テレビアニメ『擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD』(じょうらん)制作発表会 - YouTube





「世界で最も醜い色」は何のために生み出されたのか? - GIGAZINE



重力波が織り成す新種のオーロラ「デューン」が愛好家によって発見される、ムービーも公開中 - GIGAZINE



Facebookをやめると生活の質が向上する一方で時事問題や政治に疎くなる - GIGAZINE



SF小説の大家アーサー・C・クラークが予想した「コミュニケーションの未来」とは? - GIGAZINE



シャチは人間の言葉をまねできる - GIGAZINE



24年間無停止で稼働し続けてきたサーバーが2017年4月にいよいよ引退 - GIGAZINE



「80歳の時に健康であるかどうかは50代の時の人間関係で決まる」など幸福な人生を送るための重要な3つの教訓まとめ - GIGAZINE



町の理髪師が「最高の経営者」である理由 - GIGAZINE



6000円から泊まれる不思議な見た目の登録有形文化財な旅館「旅館西郊」に泊まってみました - GIGAZINE



20代の約9割がアカウントを持っている巨大動画サービスniconicoのアニメ戦略 - GIGAZINE



エビフライ食べ放題&ステーキ食べ放題を雪の中、北近江で挑戦してみた - GIGAZINE







京都・醍醐寺が宇宙に寺院開設へ 人工衛星に寺機能、8日に初の「宇宙法要」|文化・ライフ|地域のニュース|京都新聞















ミャンマー スー・チー氏拘束 ロイター通信 | NHKニュース



ミャンマーでクーデター 国軍が全権掌握: 日本経済新聞



スーチー氏拘束、ミャンマー国軍「権力掌握した」





「うつぶせでコロナ重症化防ぐ」都立病院の看護師ら検証 [新型コロナウイルス]:朝日新聞デジタル



立民 枝野代表 “政治の転換必要 衆院選で政権交代を” | NHKニュース



新型コロナ: 帝国ホテル、客室をサービス付きアパートに転換: 日本経済新聞



トラックドライバーの「SAPA飲食店を開けてくれ」に「コンビニ利用」を促す国交相のズレ感(橋本愛喜) - 個人 - Yahoo!ニュース







公明 遠山清彦衆議院議員 議員辞職の意向固める | 新型コロナウイルス | NHKニュース



フォロワー数224万 河野行革相に「ブロック」された人に本音を聞いてみた - 毎日新聞



病院で“あごマスク”注意され医師に暴行の疑い 男逮捕 岡山 | 新型コロナウイルス | NHKニュース



北九州市議選、自民大敗 公認候補のうち6人落選 - 毎日新聞







自民松本氏ら3氏が銀座クラブ訪問で離党へ | 共同通信



原発推進の思惑か 経産省、英国から誤り指摘で修正せず:朝日新聞デジタル



自民 松本元国家公安委員長ら3人 離党 深夜まで飲食店に | 新型コロナウイルス | NHKニュース



【新型コロナウイルス】岩田健太郎氏「日本のコロナ対策にはビジョンがなかった」|日刊ゲンダイDIGITAL



世界の「ワクチン格差」浮き彫りに 途上国ではめどたたず | 新型コロナウイルス | NHKニュース



ワクチン懐疑論、世界で後退 接種希望急増、日本は停滞―国際調査・新型コロナ:時事ドットコム



なぜ「自民党本部全職員PCR検査」は大ブーイングを浴びたのか - 毎日新聞



CNN.co.jp : サルの「搾取」疑惑でココナツミルクの販売停止、米小売り大手



英、TPP参加を正式申請へ 発足11カ国以外で初: 日本経済新聞



米国のコロナ感染者なぜ減ってきた? 考えられる要因と今後の予測 写真13枚 国際ニュース:AFPBB News



日本の捜査協力は限定的、と仏側 招致疑惑で竹田氏聴取内容が判明 | 共同通信



横井利明オフィシャルブログ(名古屋市会):個人情報開示請求をおこないました



電車内でマスク外し電話を注意され立腹、つえで暴行 自称会社役員を逮捕|事件・事故|神戸新聞NEXT



新型コロナワクチン接種、日本はG7で唯一開始できず――OECD37カ国でも日本など5カ国のみが未接種(高橋浩祐) - 個人 - Yahoo!ニュース







書径周游: 『田中正造の生涯』林 竹二 著



コロナにかかって隔離期間が明けたあとの話 ”Covid-19 Aftermath” -後編-(國松淳和) - 個人 - Yahoo!ニュース







































読書の習慣は手段の目的化から始めよ - 本しゃぶり



在宅勤務マンの心がけ「ちゃんと着替える」「作業机では食事をしない」「ツイッターをしない」 - Togetter







塾講師をして「世の中には『数学が壊滅的にできない人』と『天才的にできる人』がいる」を学んだ話…前者の反応続々 - Togetter



詐欺みたいな外国の食べ物 21選 - ニコニコ動画





馬場紀寿氏、『初期仏教 ブッダの思想を辿る』岩波新書における「布施」トンデモ語源説を撤回 - ひじる日々



新型コロナから回復し退院・療養解除となった人から感染することはないのか?(忽那賢志) - 個人 - Yahoo!ニュース











海外「なぜ日本はハードウェアの時代と同じようにソフトウェアに秀でることができない?」 - Qiita



人気が過熱するClubhouseの「おしゃべり」は、日本のネットの景色を変えるかも(徳力基彦) - 個人 - Yahoo!ニュース



















クラスメソッド、技術情報共有サービス「Zenn」の買収に関する契約を締結〜誰かのために、自分のために知見を共有するプラットフォームの開発を加速〜 | ニュース | クラスメソッド



GitHubでの業務ソースコード流出 背景にIT業界の二極化と多重下請け構造|楠 正憲(Japan Digital Design CTO)



ZennとClassmethod | Cat Knows



楽天モバイル、他社対抗で勢いを増した赤字垂れ流しプランに申込み殺到 : 市況かぶ全力2階建



WebRTC を今から学ぶ人に向けて



【WPAK32風】耳コピ用音楽プレイヤー「YorkTrail」作った【採譜ソフト】 - ニコニコ動画





【神楽すず】ダイソースピーカーで遊んでみた【VTuber】 - ニコニコ動画





Clubhouseはイベンター泣かせだけど、来るべき未来だよね #clubhouse|菊池健@マンガの助っ人マスケット|note



確定申告のe-Taxでカードリーダーが不要に!freeeの電子申告アプリが最高だった話 - ナカザンドットネット



東京ガス1万件のメアド流出 恋愛ゲーム不正アクセス | 共同通信



『ワープロは、いずれなくなるのですか?』1989年当時の各メーカーの回答と現実を比べてみた「希望的観測ってやつ」 - Togetter



【日沼諭史の体当たりばったり!】深刻なオンラインの「録画・録音しにくい問題」。解決策は“ダブルイヤフォン”!? - AV Watch















西尾維新アニメプロジェクト最新作「美少年探偵団」第1弾PV





『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかⅣ』制作決定!





『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかⅢ』OVA PV





TVアニメ『処刑少女の生きる道』 アニメ化決定 特報





劇場版「Fate/stay night [Heaven’s Feel]」第三章 スペシャルダイジェスト映像





【Besiege】第4回パンジャンドラム最速王決定戦P1グランプリ①VOICEROID実況 - ニコニコ動画

















































































































































【期間限定公開】TVアニメ『バック・アロウ』ノンクレジットオープニング(第4話)/LiSA「dawn」





【期間限定公開】TVアニメ『バック・アロウ』ノンクレジットエンディング(第4話)/斉藤朱夏「セカイノハテ」





『Demon's Souls』アコレードトレーラー





[第1話]逃げ上手の若君/本誌新連載試し読み - 松井優征 | 少年ジャンプ+







コメント欄におじさん達がどんどん増えていく魔使マオ - ニコニコ動画





【悲報】元金魚坂の新作ボイス「にごさんごのノア」発売開始 - ニコニコ動画





【切り抜き漫画】人たらし猫の思わせぶりに騙されたクソガキ、ジョルノ・ジョバァーナみたいになってしまう - ニコニコ動画





【切り抜き漫画】勘違い地雷系メイドに裁判をかけられる猫又おかゆ - ニコニコ動画





【RTA】超魔界村 Any% Normal 34分35秒 - ニコニコ動画





ヨドバシアキバ、PS5店頭販売で警察が出動する騒ぎに - GAME Watch



【ヨドバシPS5争奪戦】ヨドバシアキバで乱闘騒ぎ「中国人や転売ヤーが押し寄せて警察沙汰、カウンター破壊や罵声大会で地獄絵図」1月30日 | まとめ部



痛いニュース(ノ∀`) : 【動画】 秋葉ヨドバシのPS5ゲリラ販売で“密” 暴動発生で警察が出動、販売中止に - ライブドアブログ



マリンにTwitterを任せた結果、史上一番バズってしまったスバル by なめたけ バーチャル/動画 -

ニコニコ動画





YouTubeサムネイル画像制作のコツは? 月ノ美兎が自分流の方法を紹介 | Mogura VR















たべるんごのうた(「山形りんごをたべるんご」ボイス追加記念・音程無調整) - ニコニコ動画





山形林檎郎のうた by YOSHIKIりザメ ゲーム/動画 -

ニコニコ動画





アップルパラダイス銀河 比較 - ニコニコ動画





山形系デスコ - ニコニコ動画









パレスチナ人監督が描く世界の「パレスチナ化」 エリア・スレイマンのカンヌ受賞作『天国にちがいない』(川上泰徳) - 個人 - Yahoo!ニュース











ファミリーマート限定!シナモン・プリン・ポチャッコのデザインボウル付き白桃ゼリーが登場☆ | ニュース・イベント | サンリオ