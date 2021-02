2021年02月01日 10時15分 ソフトウェア

Googleがチャットアプリ「Element」を突如削除した後、復活させる



リアルタイム通信のためのオープン標準である通信プロトコルのMatrixを用いたオープンソースのインスタントメッセンジャーアプリである「Element」が、Google Play上から突如削除されるという事態が起きました。



ElementはGoogle ハングアウトのに代わる最良のオープンソースチャットアプリとしてAndroid関連メディアのAndroid Policeが取り上げたこともある人気のメッセージアプリです。そんなElementが、事前の警告なしに突如Google Play上から削除されました。



Elementは2021年1月30日に公式Twitterを更新し、「Googleは事前の通知なしにGoogle Play上からElementを削除しました。何が起こっているのかを知るために現在尽力中です。ご迷惑をおかけして申し訳ございません」とツイート。





Elementは現地時間の2021年1月29日21時35分にGoogle Play上から削除されており、同日の23時18分に削除理由について説明を求める申し立てをGoogleに送信したそうです。Google Playのポリシーグループから返信があったのは30日5時31分で、「利用規約に違反するコンテンツが原因でアプリを削除しました」と説明された模様。さらに、アプリを復活させるには「アプリに必要な変更」を施し、「新しいパッケージ名と新しいアプリ名を使用して、新しいアプリをアップロードする必要があります」と通知されたそうです。





これに対して、Elementは「Chromeがウェブに接続するための汎用ウェブブラウザであるのと同様に、ElementはグローバルMatrix通信ネットワークに接続するための汎用チャットアプリであることをアピールする詳細な文章を提出しました。Googleがウェブ上のコンテンツを制御しないように、ElementもMatrix上のコンテンツを制御しません」と説明しています。



ElementはMatrixサーバー上でメッセージのやり取りをする数百人のユーザーが使用できるというメッセージアプリであるため、サーバー上のコンテンツを制御しているわけではありません。そのため、ウェブ上のコンテンツを検閲するわけではないウェブブラウザの事例を挙げ、Elementがコンテンツのモデレーションを行うべきではないと主張したわけです。



その後、Elementは2021年1月31日にTwitterを更新し、「Googleのヴァイスプレジデントから電話があり、『アプリの削除はMatrix.orgサーバー上に虐待的なコンテンツが存在するという報告により引き起こされました』と説明されました。我々のチームはこの報告に基づいて行動しており、アプリは間もなく復活する予定です」とツイート。





その後、ElementはGoogle Play上に復活しています。