アニメの1シーンの画像から作品名や登場話数を検索できる「WAIT」を使ってみた

1クールに放送・配信されるアニメの本数が 60作品近く あると、一場面だけぱっと見てもどの作品なのかわからないことが出てきて、「 MADムービー でめちゃくちゃ面白そうなシーンがあったけれど、何の作品かわからない」というケースもあります。「WAIT」というウェブサービスでは、1枚の画像をもとに、それがなんの作品なのか、該当シーンはどの話数かを検索できるということなので、実際に使ってみました。 WAIT: What Anime Is This? - Anime Scene Search Engine https://trace.moe/ WAITのトップページはこんな感じ。調べたい画像がPC内にあるのであれば、上側の空白エリアにドラッグ&ドロップするか、下部の「Browse a file」で当該ファイルを指定。ネット上にある画像であれば「Image URL」と記されたテキストボックスに当該画像のURLを入力することで、該当するアニメのタイトルと話数を検索してくれます。

2021年01月31日 19時00分00秒 in レビュー, ネットサービス, ウェブアプリ, Posted by log1o_hf

