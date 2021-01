ボストン・ダイナミクスのロボットたちが軽快なステップで踊り狂うムービーが公開

・関連記事

ソフトバンク傘下のロボット企業ボストン・ダイナミクスをヒュンダイが960億円で買収へ - GIGAZINE



四足歩行ロボット「Spot」が800万円で購入可能に - GIGAZINE



ボストン・ダイナミクスの人型ロボットに自我が芽生えるパロディムービー第2弾が登場、軍事訓練を受けるも大暴走してしまう - GIGAZINE



もはや「中に人が入っている」としか思えない華麗なジャンプを魅せるボストン・ダイナミクスのロボット「Atlas」 - GIGAZINE



2021年01月01日 18時00分00秒 in 動画, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.