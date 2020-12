「人間が完全にランダムな選択を行うことは可能なのか？」をアンケート結果から徹底検証

一切の規則性を排除し、完全にランダムな状態を作り上げることは極めて難しく、 トランプ や ルービックキューブ では数学者が本気で取り組んでいる課題でもあります。 ブリストル大学 でデータ科学と計算統計学を専門に学ぶ博士課程のダニエル・ウィリアムズ氏が、インターネット上で行ったアンケート調査から「人間が完全にランダムな選択を行うことは可能なのか」というテーマについて検証を行っています。 How Random are you? | Danny James Williams https://dannyjameswilliams.co.uk/post/randomchoices/ ウィリアムズ氏は簡単な4つの質問から構成されるアンケートを掲示板サイトのRedditに投稿し、その回答を集計する 調査 を行いました。なお、最終的に回答した参加者は2190人でした。 以下が実際にRedditに投稿されたGoogleフォームです。出題された4問のうち、1問目と4問目は「1から10までの数字をランダムに選んでください」というまったく同じ問題となっていますが、1問目は「1」から「10」までを選択して回答する形式で、4問目は直接選んだ数字を入力して回答する形式となっています。また、2問目は1から50までの数字をランダムに選んで直接入力して回答する問題、3問目はAからZまでの26種類のアルファベットからランダムに1つ選んで入力する問題となっています。

2020年12月13日 09時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1i_yk

