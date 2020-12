ブラックホールが「宇宙最恐」な3つの理由

・関連記事

ブラックホールに吸い込まれると人間はどうなってしまうのか? - GIGAZINE



ブラックホールが恒星をバラバラにする「潮汐破壊」を観測したとNASAが発表 - GIGAZINE



太陽系に最も近いブラックホールが地球からわずか1000光年の場所に発見される - GIGAZINE



2つのブラックホールが衝突合体して「中間質量ブラックホール」を形成した際に発生した観測史上最大の重力波を検出 - GIGAZINE



世界中の物理学者を悩ませる「ブラックホール情報パラドックス」とは? - GIGAZINE



ブラックホールの誕生から消滅までをムービーで分かりやすく説明する「Black Holes Explained – From Birth to Death」 - GIGAZINE



ブラックホールがわずか2時間で75倍も明るく輝き天文学者も「前代未聞」と驚嘆 - GIGAZINE



2020年12月12日 22時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1k_iy

