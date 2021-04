2021年04月27日 21時00分 メモ

なぜキーボードの「0」は「1の左」ではなく「9の右」にあるのか?



PCのキーボードや、スマートフォンの英数字入力画面では、数字の入力キーは「1234567890」の順番で並んでいることがほとんどです。当たり前のように目にするこの並び順ですが、よく考えると「1~9までは昇順に並んでいるのに、1よりも小さな数である0が一番右にある」というのはおかしな気もします。そんな疑問を投げかけたオンライン掲示板の質問に、技術の進歩の歴史を根拠にした納得の理由が回答されていました。



keyboard layout - Why is the 0 next to 9, not next to 1? - User Experience Stack Exchange

https://ux.stackexchange.com/questions/76446/why-is-the-0-next-to-9-not-next-to-1



2015年4月、ユーザーエクスペリエンス(UX)の研究に特化したオンラインコミュニティサイト・User Experience Stack Exchangeに、「なぜキーボードの0は1の隣ではなく9の隣にあるんですか?」との質問が投稿されました。このサイトのユーザーで衛星技術の研究者でもあるというgerrit氏は、「これまで見てきたキーボードでは全て0が9の右隣に配置されており、唯一の例外はオリジナルのDvorak配列しかない」として、1~9までが昇順なのに0だけがこの法則に反している理由についての意見を募りました。



by Optikos



この質問に対し、ベストアンサーに選ばれたsupercat氏は「初期のタイプライターのキーボードの多くは、2の左側にキーがありませんでした。なぜなら、タイピストは1を入力する際、シフトキー機能がない場合は大文字のI(アイ)を、シフトキー機能がある場合は小文字のl(エル)を使って代用していたからです。そして、シフトキー機能で大文字を入力する仕様のタイプライターは、一般的に0(ゼロ)をキーボードに入れていました。これは、大文字のO(オー)で代用しようとするとシフトキーを押す手間がかかるからです。この時、どの機種のタイプライターでもレイアウトが同じようにするため、0を9の隣に配置したのではないでしょうか」と回答しました。





またsupercat氏によると、電話機のダイヤルの影響も考えられるとのこと。古いロータリーダイヤル式の電話機では、1の部分に指をかけて回すと1回、2では2回電流が途切れることで、数字が入力される仕組みになっていました。しかし、「0回電流を途切れさせる」というのは無理があるので、代わりに10回途切れさせることで0が入力されるようになっていたとのこと。そのため、この方式を採用している電話機ではダイヤルが「1234567890」の順番で並んでおり、これがキーボードの配列に影響を与えた可能性があるそうです。





この質問には、supercat氏以外の人も回答しています。Androidアプリの開発者だというAndrew T.氏は「現在、私たちが使っているキーボードは、QWERTY配列のショールズ・アンド・グリデン・タイプライターがベースになっていると言ってもよいでしょう。すでに回答されていますが、このタイプライターは最初、大文字と2~9しか印字できませんでした。そして、比較的早い時期に0が追加されたものの、2の左に0があるより、9の右に0があったほうが見栄えがいいので、そのように配置されました。さらにその後1が追加されるにあたり、共通のレイアウトを変えないための唯一の方法として、2の左に1を配置することになったわけです」と述べて、supercat氏の回答を補強しました。





supercat氏らの回答に全員が納得したわけではありません。同氏の回答のコメント欄には、「もっともらしい憶測ではありますが、それでは回答とは言えません」との指摘や、「そもそも私はこの質問が好きではありません。この質問には明確な答えがありませんから。私たちは素晴らしい理論や推測を打ち出せますが、それはただの理論や推測でしかないし、UXとも関係ありません」という意見も書き込まれていました。



また、他にも「10や100のように、桁数がある数列を入力する時、数列が0から始まることはほとんどないので、0が最初にあると邪魔になります。それに、プログラム言語の多くは0から数えるゼロベースですが、プログラマーではない一般の人は1から順に物を数えます。そして、キーボードを使う人の大半はプログラマーではありません」という意見や、「0が最も頻繁に打鍵されるにもかかわらず、記号やDeleteキーの隣といった不便な場所に配置されているのは非効率的ですが、この並びはもうレガシーと化したので、残念ながら近いうちに直される見込みはほぼないでしょう」といった意見が投稿されていました。