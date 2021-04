生誕65周年を迎えた輸送コンテナはどのようにして普及していったのか？

荷物の輸送やレンタル収納スペースとしても活躍する輸送コンテナは、2021年で生誕65周年を迎えました。この輸送コンテナはどのようにして生まれ、どのように普及していったのかについて、海外メディアの DW がまとめています。 The shipping container turns 65 years old | All media content | DW | 26.04.2021 https://www.dw.com/en/the-shipping-container-turns-65-years-old/g-57316389 輸送コンテナを開発したのは、スコットランドにルーツを持つアメリカ人のマルコム・P・マクリーン。同氏は船主兼貨物輸送業者であり、商品を個別に出荷するのではなく、大きな箱にまとめて出荷することで時間と労力を節約するというアイデアを思いつき、ここから輸送コンテナが誕生します。輸送コンテナが初めて使用されたのは1956年4月26日でした。

2021年04月27日 20時00分00秒 in メモ, Posted by logu_ii

