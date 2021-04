「からあげクン 柚子胡椒マヨ味」はさわやかな柚子の香りとピリッとした辛みがアクセントに効いた味わい

・関連記事

パリッと食感の衣にピリッと効いた塩胡椒がさっぱりした鶏肉と相性抜群なケンタッキー「パリパリ旨塩チキン」を食べてみた - GIGAZINE



あの「ランチパック(たまご)」をこんがりトーストしてバンズにしたハンバーガー「てりたまチキンとフレッシュ野菜サンド」登場、実際に食べてみた - GIGAZINE



強烈なガーリックマヨ&肉厚チキンが食欲を掻き立てまくるケンタッキー「ガリマヨベーコンサンド」試食レビュー - GIGAZINE

2021年04月27日 22時00分00秒 in Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.