100万台以上のIoTデバイス・産業デバイスに影響する33個の脆弱性「AMNESIA：33」が発見される

・関連記事

イギリス政府が「IoTデバイスのデフォルトパスワードを廃止する規制」を発表 - GIGAZINE



IoT製品が家庭に普及すると情報漏れ放題という恐ろしい未来が到来しかねない - GIGAZINE



スマホやPCなど無数のBluetoothデバイスが乗っ取られてしまう脆弱性「BLESA」が発見される - GIGAZINE



数億台以上の電化製品にひそむ脆弱性「Ripple20」が発見される - GIGAZINE



悪意あるアプリがほぼすべてのアプリを乗っ取れるAndroidの脆弱性「StrandHogg 2.0」 - GIGAZINE

2020年12月10日 06時00分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, 動画, セキュリティ, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.