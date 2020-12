2020年12月09日 23時00分 ハードウェア

ブレイン・コンピューター・インターフェース開発キットをNextMindが出荷開始



視覚野の情報をデジタル命令に変換するブレイン・コンピューター・インターフェース(BCI)を開発しているNextMindが、開発キットの出荷を開始しました。価格は399ドル(約4万2000円)です。



NextMind | Let your mind take control | Order your Dev Kit

https://www.next-mind.com/





Time to Open Your NextMind: DevKit for World’s First Real-Time Brain-Sensing Wearable Starts Shipping | Business Wire

https://www.businesswire.com/news/home/20201208005141/en/Time-to-Open-Your-NextMind-DevKit-for-World's-First-Real-Time-Brain-Sensing-Wearable-Starts-Shipping



NextMind ships its real-time brain computer interface Dev Kit for $399 | VentureBeat

https://venturebeat.com/2020/12/07/nextmind-real-time-brain-computer-interface-dev-kit/



NextMindは近年増加している、機械学習アルゴリズムを用いたニューラルインターフェース関連のベンチャーの1つで、パリを拠点としています。





もともと、開発キットは2020年第2四半期に出荷予定でしたが、新型コロナウイルス感染症のパンデミックのために遅れが発生していました。CEOのSid Kouider氏によれば生産開始が3~4カ月は遅れたものの、影響はそれ以上に広がらなかったとのことで、2020年11月に最初の1000台を生産。12月に続く1000台を生産する予定です。



NextMindのBCIでどういったことができるのかは、以下のムービーを見ればわかります。



NextMind Dev Kit – Let Your Mind Take Control - YouTube





機器を後頭部に装着する女性





ゴーグルのようなものを装着する男性の姿も。





男性が機器を装着し、照明器具を見つめています。今は緑色に光っていますが……





ピンク色にチェンジ。これはスイッチを操作しているのではなく、NextMindを装着した男性が考えたことが命令として発されて色が変わったものです。





満足げな男性。





ゲームに挑戦中の男性。





敵を撃ったところ。下に「AIM」「SHOOT」「TELEPORT」のメニューがありますが、「SHOOT」と考えることで、命令がNextMind経由で発信されたというわけです。





「TELEPORT」だと……





まったく別の場所にテレポートしました。





こちらの男性は……





DJプレイの内容をNextMindで行っているようです。





シンプルに、テレビを見ていて近くの照明が明るすぎると思ったら「照明を暗く」と考えると……





ライトを減光できます。





NextMind開発キットには調整可能なヘッドバンド付きの「NextMind Sensor」と、神経信号を命令に変換するリアルタイムの機械学習アルゴリズムで構成される「NextMind Engine」が含まれます。開発者向けには「NextMind SDK」も提供され、チュートリアルやデモアプリ、ゲーム、コード構築ブロックなど、すぐに使えるUnityリソースが用意されるとのことです。