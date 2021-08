8300万台以上のIoT機器が影響を受ける脆弱性が発見される、防犯カメラの映像を盗み取られる可能性も

遠く離れた場所からでも室内の様子を確認できるネットワークカメラが広く普及していますが、ネットワークカメラには、サイバー攻撃によって撮影した映像を盗み取られてしまう リスク が存在しています。そんな中、セキュリティ企業の Mandiant が世界中に存在するネットワークカメラを含む8300万台以上の IoTデバイス が影響を受ける脆弱(ぜいじゃく)性「 CVE-2021-28372 」の存在を発表しました。この脆弱性が悪用されると、ユーザーはネットワークカメラの映像を盗み取られたり、家庭内の機器に不正アクセスされる可能性があるとのことです。 ThroughTek Kalay P2P SDK | CISA https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-229-01 NVD - CVE-2021-28372 https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-28372 Mandiant Discloses Critical Vulnerability Affecting Millions of IoT Devices | FireEye Inc https://www.fireeye.com/blog/threat-research/2021/08/mandiant-discloses-critical-vulnerability-affecting-iot-devices.html 今回Mandiantが発見した脆弱性は、IoT機器の開発を行う ThroughTek が展開している「 Kalay プラットフォーム 」に存在しています。ThroughTekによると、Kalayの機器は全世界で8300万台以上使われているとのこと。この中には赤ちゃん用監視カメラや防犯カメラなどのネットワークカメラが含まれており、Mandiantは脆弱性を悪用することでこれらの映像が盗み取られる危険性があると警告しています。 Mandiantは、今回発見された脆弱性の悪用によって想定される攻撃を以下のように解説しています。まず攻撃を受けていない状態では、ユーザーはスマートフォンなどのデバイスから自らが所有するカメラの固有IDをKalayのサーバーに問い合わせて、サーバーに保存された映像を閲覧することができます。

2021年08月18日 20時00分00秒

