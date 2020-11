2020年11月09日 17時00分 ネットサービス

Facebookがコミュニティルールに違反する投稿が多いグループを「保護観察処分」にしている



FacebookをはじめとするSNS各社はフェイクニュースの拡散に目を光らせており、2020年アメリカ大統領選挙の前にはFacebookが「投票を妨害する広告」の掲載を却下したり、戦闘や軍を想起させる言葉で投票を促す投稿を削除したりしました。新たにFacebookが、コンテンツのルールに違反する投稿が多いグループに対して、一種の「保護観察処分」を導入していることが報じられています。



Facebookは2020年のアメリカ大統領選挙に関連して、誤情報や暴力を扇動するような発言の拡散を防ぐためにさまざまな措置を講じてきました。投票が終わった後にも、トランプ大統領の支持者らが「民主党の投票不正をやめさせるべき」と訴えるグループを作成しており、Facebookはグループごと削除する対応を取っています。



新たにワシントン・ポストが報じた内容によると、Facebookはコミュニティの基準に違反する投稿が頻繁に確認されたFacebookグループに対し、「グループの管理者あるいはモデレーターが、メンバーの投稿を承認するかどうかを手動でチェックする」ことを義務づけているとのこと。対象となるFacebookグループは政治的・社会的なトピックに関するものであり、プライベートなものかパブリックなものかを問わないそうです。



Facebookの広報担当者であるLeonard Lam氏は、「アメリカにおける一部の政治的あるいは社会的グループの管理者とモデレーターに対し、グループ内のメンバーによるコミュニティルール違反が多数ある場合、全ての投稿を手動で承認するように一時的に要求しています。私たちが今回行った措置は、この前例のない時代に人々を保護するためのものです」と述べています。





管理者やモデレーターによる手動での投稿承認は60日間にわたって継続されるそうで、グループはFacebookに対する異議の申し立てができず、自分たちで承認システムを無効にすることもできないとのこと。



また、Facebookは60日間にわたってグループ管理者とモデレーターが投稿を処理する方法を注意深く監視し、手動での承認が導入された後も問題のある投稿が繰り返し許可された場合、グループを完全に閉鎖する可能性があるそうです。つまり、一連の措置はグループに対する一種の「保護観察処分」であり、管理者とモデレーターがよりグループ内の投稿に責任を持つ必要が生じます。





ワシントン・ポストは、「Facebookやその他のソーシャルメディア企業は、グループ内に投稿されたものの多くをモデレートするために、長期間にわたり無給のモデレーターに依存してきました。Facebookの場合、人工知能と専門のモデレーターの組み合わせを使用して問題のあるコンテンツを見つけますが、より微妙な決定はグループ内のボランティアに任されています」と述べ、グループのモデレーターはが誤情報の拡散防止において大きな役割を担っていると指摘しています。



今回の措置はモデレーターにさらに大きな責任を持たせるものとなりますが、大量の投稿を手動で承認することの負担は非常に大きいとのこと。今回の措置で「保護観察処分」となったワシントン州・アバディーンの住人向けのFacebookグループには、実に7000人ものメンバーがおり、地元のイベント、ビジネス、問題について議論しています。このグループの管理者を10年にわたって務めるDeb Blecha氏は、手動での承認作業が大きな重荷となっているため、グループの閉鎖を検討していると述べました。