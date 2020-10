Wikimedia財団がリポジトリをGitLabに移行することを正式に決定

ウィキペディアを運営するWikimedia財団が、運営するコンテンツに関連したプロジェクトを開発する上で、コードのリポジトリをオープンソースの Gerrit から、 GitLab に移行することを正式に決定しました。 GitLab consultation - MediaWiki https://www.mediawiki.org/wiki/GitLab_consultation#Outcome Wikimedia Is Moving To GitLab - Slashdot https://news.slashdot.org/story/20/10/28/2114259/wikimedia-is-moving-to-gitlab Wikimedia財団は、過去2年間に行われた 開発者満足度調査 の結果から、コードレビューシステムであるGerritに対する不満の声が挙がっていることがわかったとのこと。特に、Gerritのインターフェイスは使いにくいという評判で、ワークフローも業界主流の方法とは異なることから、嫌がる開発者が多かったそうです。また、新しく参入した技術スタッフがGerritに慣れるまで時間がかかってしまい、Wikimediaコミュニティへの新規参入のハードルが上がっていると、Wikimedia財団は述べています。 さらに、「新しいリポジトリがよりスムーズに作成できる」「 継続的インテグレーション の構成のセットアップとセルフサービスが用意」「プルリクエスト形式のワークフローに慣れている」という理由で、Gerritを使う代わりにGitHubなどのGitホスティングサービスを使うチームや個人が増えているとのこと。 しかし、一部のチームや個人がGerritではないホスティングサービスを使うと、Gerritとそれ以外でコード共有ができないため、技術スタッフ間で余計に混乱が生まれ、リポジトリ間のコード標準を維持しにくくなります。同時にWikimediaの本番環境に デプロイ されるすべてのソフトウェアは、Gerritからホストされ、デプロイされるという要件もあります。

2020年10月29日 13時06分00秒 in ネットサービス, Posted by log1i_yk

