オープンソースのマルチメディアツール「FFmpeg」と「Libav」はなぜ分裂したのか？

・関連記事

無料のムービー変換ソフト「FFmpeg 6.0」リリース、NVENCやQSVでのAV1エンコードに対応 - GIGAZINE



「FFmpeg 5.0」がついに公開、リリースサイクルの変更もアナウンスされる - GIGAZINE



ブラウザ上で動画生成や変換ができるWebAssembly版FFmpeg「ffmpeg.wasm」レビュー - GIGAZINE



4K時代の動画コーデック「HEVC」「AV1」「VVC」を比較して評価するとこうなる、最も将来に期待できるコーデックはどれか? - GIGAZINE

2023年04月23日 19時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.