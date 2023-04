2023年04月23日 18時00分 ネットサービス

Twitterの「認証済み組織」に付く金色バッジは申請に必要な13万円超がバッジをもらえなくても返金されない



Twitterは認証済みバッジ(青色チェックマーク)の企業や組織向けバージョンとして、金色チェックマークを提供する「Blue for Business」をリリースしています。この「Blue for Business」では1000ドル(13万4000円)を支払いTwitter認証済み組織となることで、金色チェックマークを受け取ることが可能となります。しかし、Twitter認証済み組織として認められなかった場合であっても、申請に使用した1000ドルは返金されないことが明らかになりました。



Twitter will keep your $1,000 if you apply for Verified Organizations status and don't get it | Mashable

https://mashable.com/article/twitter-tos-refunds-verified-organizations





Twitterが企業向けの認証済みバッジとして提供している金色チェックマークは、企業が1000ドルを支払いTwitterによる審査を受け、審査をクリアして「Twitter認証済み組織」となった場合にアカウントに付けられるものです。



Twitter認証済み組織に関する詳細がまとめられたヘルプセンターのページが密かに更新され、「Any account that is not approved will not be refunded.(承認されなかったアカウントは返金されません)」という一文が追加されたことが話題を呼んでいます。問題の一文があるのは以下のページの「How to apply」という項目部分。



Verified Organizations

https://help.twitter.com/en/using-twitter/verified-organizations





この一文を発見したのはセキュリティ研究者のChris Boyd氏。同氏は「誰かがTwitterで認証済み組織を申請(1000ドル)して拒否された場合のために、サービス利用規約を読む必要があることを発見しました」とツイートしています。



saw someone complaining that they applied for twitter verified organisation status ($1,000), were refused, and they just discovered that you should always read the T&Cs pic.twitter.com/evrtcZC4eb — Chris Boyd ???????????????????????? (@paperghost)



Twitterの利用規約によると、金色チェックマークを受け取るためにTwitter認証済み組織になるには最初に1000ドルを前払いする必要があるようで、これについて海外メディアのMashableは「金色チェックマークを受け取るための前払金というよりも、返金不可の申請料のようです」と指摘しています。



実際、チャンネル登録者数60万人超のVTuberであるFeFeさんは「Twitterでは金色チェックマークを申請するために1000ドルを前払いする必要がありますが、申請が拒否された場合であっても1000ドルの返金に応じてもらうことができません。どうすればいいんでしょうか?イーロン・マスクが私の銀行口座から1000ドルを盗んでしまった」とツイートしています。



So Twitter requires you to pay $1000 up front to apply for a gold check mark, if you are rejected they still take $1000 from your bank and won’t give it back!



How do I know? Because @elonmusk stole $1000 from my bank account 😢 — FeFe (@CovfefeChan)



なお、FeFeさんは弁護士を使ってTwitterに1000ドルを返金させることに成功しています。



Lawyers for the win ????????❤️ pic.twitter.com/W3SMQ3gaut — FeFe (@CovfefeChan)



Twitter認証済み組織に関するポリシーがいつどのタイミングで更新されたかは不明ですが、2023年3月24日時点でのTwitter認証済み組織に関する詳細がまとめられたヘルプセンターのページには、問題の一文が存在しませんでした。





なお、Twitterは4月21日から事前にアナウンスしていた通り「Twitter Blue未加入の認証済みアカウントから青色チェックマークを削除」しています。これはより多くのユーザーをTwitter Blueに加入させるための施策であり、つまりTwitterにより最新の金策のひとつであるというわけ。



Twitter認証済み組織に追加された1000ドルの返金を受け付けないという一文も、Twitterの金策のひとつであることは明らかであるとMashableは指摘しています。