無料でブラウザから3Dモデルが簡単に作れる「SculptGL」を使ってみた

SculptGLは無料で使用できるほか、同じ開発者によって作られたスマートフォン向けの有料3Dスカルプトツール「Nomad Sculpt」も配信されています。 Nomad Sculpt on the App Store https://apps.apple.com/us/app/id1519508653 Nomad Sculpt - Google Play のアプリ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stephaneginier.nomad

2020年10月25日 13時00分00秒 in レビュー, ウェブアプリ, 動画, Posted by log1m_mn

