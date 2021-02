無料＆ブラウザ上でSVG形式の画像やアイコンを作成・編集・ダウンロードできる「SvgPathEditor」レビュー

なお、SvgPathEditorのコードはGitHub上で公開されています。 GitHub - Yqnn/svg-path-editor: Online editor to create and manipulate SVG paths https://github.com/Yqnn/svg-path-editor

座標を切り替えるには、コマンドの上部にある「Convert to relative(相対座標に変換する)」または「Convert to absolute(絶対座標に変換する)」をクリック。

2次元ベクターイメージ 用の画像形式の1つであり、画像を円や直線といった図形の集まりとして表現する形式・ Scalable Vector Graphics(SVG) には、平面上のドットの集まりとして表現するPNGやJPEGと違い、拡大・縮小しても画質が損なわれないという特徴があります。「 SvgPathEditor 」はそんなSVG形式の画像を、インタラクティブな操作で作成・編集できるウェブサービスとなっています。 SvgPathEditor https://yqnn.github.io/svg-path-editor/ SvgPathEditor - Online editor to create and manipulate SVG paths https://reposhub.com/javascript/image-processing/Yqnn-svg-path-editor.html 「SvgPathEditor」にアクセスすると、剣の形をしたSVG画像が表示されていました。画面左上のボックスに、表示されているSVG画像のパスが貼り付けられています。

2021年02月07日 09時00分00秒 in レビュー, ネットサービス, Posted by log1h_ik

