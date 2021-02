Signalが検閲国でもサービスを利用可能にする「プロキシ構築方法」を公開

非常に高い秘匿性で知られるメッセンジャーアプリ「 Signal 」が、検閲によりSignalの利用が制限されている国でもサービスを利用可能にするプロキシ構築方法を公開しました。無料のサービスだけで簡単に構築することができるので、実際に構築してみました。 Signal >> Blog >> Help users in Iran reconnect to Signal https://signal.org/blog/help-iran-reconnect/ Signalはその秘匿性の高さから、 一部の国では検閲により利用不可能 となっていた過去があります。イラン政府は記事作成時点でもSignalを検閲しており、今回構築するプロキシはその検閲を回避することができます。

2021年02月07日

