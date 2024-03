Tor接続の検閲を回避するためにHTTPS接続を模倣するブリッジ「WebTunnel」のリリースが正式発表される

Tor Project | WebTunnel Bridge https://community.torproject.org/relay/setup/webtunnel/ Tor’s new WebTunnel bridges mimic HTTPS traffic to evade censorship https://www.bleepingcomputer.com/news/security/tors-new-webtunnel-bridges-mimic-https-traffic-to-evade-censorship/ Torはユーザーのコンピューターから目的のウェブサイトまで、「リレー」と呼ばれる中継地点を経由してアクセスすることで匿名性を保ちます。ブリッジは一般に公開されていないリレーのことであり、政府などによる検閲からユーザーのネットワーク接続を隠す役割を持っています。Torプロジェクトは、「さまざまなタイプのブリッジの開発は、検閲に対するTorの回復力を高め、非常にダイナミックで絶え間なく変化する検閲環境で相手に先んじるために重要です」と述べています。

匿名通信プロトコルの Tor は、ウェブサイトにアクセスしたりメールを送信したりする際の通信経路を秘匿し、インターネット検閲の厳しい国や地域に住むユーザーが検閲を回避するために利用できます。そんなTorを手がける非営利組織の Torプロジェクト が、Torネットワークを標的とした検閲を回避するための新しい ブリッジ である「 WebTunnel 」のリリースを正式発表しました。 Hiding in plain sight: Introducing WebTunnel | The Tor Project https://blog.torproject.org/introducing-webtunnel-evading-censorship-by-hiding-in-plain-sight/

2024年03月13日 13時35分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, セキュリティ, Posted by log1h_ik

