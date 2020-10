2020年10月22日 15時00分 サイエンス

マウスウォッシュが新型コロナウイルスを不活性化する可能性が示される

by Marco Verch Professional Photographer



世界各国で感染拡大が続いている新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)対策として、世界保健機関(WHO)は石けんによる手洗いやマスクの着用を推奨しています。新たな研究により、マウスウォッシュや鼻洗浄(鼻うがい)薬などが、SARS-CoV-2を不活性化する可能性があると示されました。



Lowering the transmission and spread of human coronavirus - Meyers - - Journal of Medical Virology - Wiley Online Library

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jmv.26514





Mouthwashes, oral rinses may inactivate human coronaviruses | Penn State University

https://news.psu.edu/story/635101/2020/10/19/research/mouthwashes-oral-rinses-may-inactivate-human-coronaviruses



Mouthwash May Help to Neutralise Coronavirus, Experiment With Human Cells Suggests

https://www.sciencealert.com/mouthwash-may-help-to-neutralise-coronavirus-experiment-with-human-cells-suggests



市販されているマウスウォッシュや鼻うがい薬には殺菌作用があるとされていますが、SARS-CoV-2を不活性化する作用があるかについて、ヒト細胞を使った実験は行われていなかったとのこと。そこでペンシルベニア州立大学のCraig Meyers教授が率いる研究チームは、マウスウォッシュや鼻うがい薬などがSARS-CoV-2を不活性化するのかどうかを調べるため、実験室で培養されたヒト細胞を用いた実験を行いました。



研究チームが今回の実験で用いたのはSARS-CoV-2ではなく、ヒトコロナウイルス229E(HCoV-229e)という風邪の原因となるウイルスです。HCoV-229eは入手が容易である上に、SARS-CoV-2と遺伝的に類似しているそうで、研究チームはHCoV-229eがSARS-CoV-2の代替品として機能すると主張しています。



実験でHCoV-229eを不活性化させる作用について検証されたのは、マウスウォッシュ、鼻うがい薬、1%に希釈したベビーシャンプーなどでした。ベビーシャンプーは髪の汚れを除去するヘアケア製品ですが、1%に希釈したベビーシャンプーは医師によって副鼻腔の洗浄に使われることもあるとのこと。





まず研究チームはヒト細胞とHCoV-229eを含む溶液を接触させて培養し、ウイルスの数を測定しました。その後、ウイルスを含む溶液をマウスウォッシュまたは鼻うがい薬、1%に希釈したベビーシャンプーの溶液などと相互作用させ、30秒・1分・2分という接触時間でどれほどウイルスが不活性化されたのかを調査したとのこと。



実験の結果、1%に希釈したベビーシャンプーは1分間の接触後にウイルスの99%以上を、2分間の接触後にウイルスの99.9%以上を不活性化したことが判明。また、マウスウォッシュや鼻うがい薬では、わずか30秒後にウイルスの99.99%が不活性化され、1分間または2分間にわたり相互作用した場合、研究チームは感染性のウイルスを検出できなかったと述べています。





マウスウォッシュや鼻うがいは、ウイルスの拡散や侵入において最も重要な部位である口や鼻を洗浄するため、Mayers氏は今回の実験結果が有望だと指摘。実験結果をさらに拡張するために、マウスウォッシュなどがSARS-CoV-2の陽性者におけるウイルス量を減らすのかどうかを調べる臨床試験を検討するべきだと主張しています。



Mayers氏は、「SARS-CoV-2陽性で自宅隔離を行っている人は、一緒に住んでいる人にウイルスを感染させる可能性があります。また、歯科医や他の医療従事者を含む特定の職業は、常にウイルスにさらされるリスクを負っています。マウスウォッシュなどの製品が、陽性患者が話したりせきをしたりする際に拡散するウイルス量を減らすのかどうかを判断するには臨床試験が必要です」とコメント。もし、マウスウォッシュなどの使用が感染を広める可能性を50%下げることができれば、大きな影響があると述べました。